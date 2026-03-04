Vanina 2: trama, cast, episodi, attori, personaggi, quante puntate, a che ora, orario, durata, quando finisce, location, seconda stagione, streaming, Canale 5, Giusy Buscemi

Vanina 2 è la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5 che torna in prima visione dal 4 marzo 2026. Protagonista è nuovamente Giusy Buscemi, per quattro puntate da non perdere. Per il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si apre un nuovo capitolo, ancora segnato dalle ombre del passato. Scopriamo insieme le anticipazioni, il cast e tutte le informazioni.

Trama

La stagione riparte dalla minaccia mafiosa lanciata dal temibile Salvatore Fratta (Cosimo Coltraro), l’ultimo assassino di suo padre rimasto in libertà. Per proteggerla, la sua squadra fa quadrato: Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), il sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica), l’agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena) e il dirigente Tito Macchia (Orlando Cinque) si organizzano per assicurarle una scorta continua.

Ma, nonostante tutto, la vita va avanti. Vanina si trova a sostenere l’amica Giuli De Rosa (Dajana Roncione), aiutandola a custodire un segreto delicato, e a proteggere Adriano Calì (Alessandro Lui) da una verità capace di distruggerlo. Intanto, il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna) riaccende tensioni e fa emergere la gelosia di Paolo Malfitano (Giorgio Manfredi).

Sul fronte professionale non mancano casi complessi e carichi di mistero: chi poteva volere la morte del benefattore trovato senza vita nei sotterranei di un pub? Che fine ha fatto il cadavere avvistato dal custode di un hotel abbandonato? Chi ha colpito durante la mistica festa di Sant’Agata? E quanto può essere difficile indagare sulla morte di una persona a cui si è profondamente legati?

Vanina 2: il cast della serie

Quattro prime serate su Canale 5 per la fiction tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca. La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Vanina 2? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 marzo 2026

Seconda puntata: 11 marzo 2026

Terza puntata: 18 marzo 2026

Quarta puntata: 25 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Vanina 2 in diretta e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026, alle ore 21.40. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.