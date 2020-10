Il Collegio 5: chi è Valentina Gottlieb, la professoressa di Educazione motoria

Valentina Gottlieb è la professoressa di Educazione motoria de Il Collegio 5, il docu-reality di Rai 2 che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Volto noto della trasmissione, è una delle conferme di questa quinta edizione. Ma chi è Valentina Gottlieb? Scopriamolo insieme.

La prof de Il Collegio 5 è nata e cresciuta a Milano. All’età di 11 anni ha iniziato a studiare ballo viaggiando sin da subito in altri Paesi. Quella della danza era la sua grande passione, per cui ha viaggiato a New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea lavorando con artisti di fama internazionale. Piuttosto talentuosa, ha ottenuto il ruolo di direttore creativo di diversi spettacoli importanti, ha ballato nel 2017 all’Arena di Verona, ha preso parte di alcuni video clip ed è comparsa sul piccolo schermo in alcune pubblicità. Ad esempio, è stata protagonista di una campagna pubblicitaria di Poste Italiane. Dal 2019 Valentina Gottlieb fa parte del cast del reality show Il Collegio ottenendo il ruolo di insegnante di Aerobica. Su Instagram è seguita da oltre 10mila persone.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlieb (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

