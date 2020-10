Il Collegio 5: cast, novità, location, quante puntate, streaming

Da martedì 27 ottobre 2020 su Rai 2 va in onda Il Collegio 5, il docu-reality basato sul format britannico That’ll Teach ‘em che vedrà dei ragazzi della nostra epoca entrare all’interno dell’istituto. Ogni anno veniamo catapultati in un periodo storico differente: 1960, 1961, 1968 e 1982. Gli alunni che prenderanno parte alla prossima classe dovranno vivere il 1992. L’emergenza Covid ha ovviamente reso obbligatoria una distanza personale di almeno un metro, così da non diffondere ulteriormente il virus. Le riprese, di conseguenza, hanno dovuto adeguarsi a tutte le nuove norme. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast: gli alunni de Il Collegio 5

I casting per Il Collegio 5 hanno preso il via a metà giugno per tutti i partecipanti, sia per gli alunni sia per i professori. A inizio ottobre poi sono stati svelati i nomi degli alunni che prenderanno parte a questa edizione del docu-reality. A diffondere la prima foto dei 21 alunni è l’account Instagram del programma. La loro età è compresa tra i 14 e i 17 anni. Ecco tutti i nomi:

Professori

Ne Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlied (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Novità e location

La quinta edizione del rality sarà piena di novità. In primis la location de Il Collegio 5 che sarà diversa rispetto alla passata edizione: dall’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo ci si è spostati al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone. Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica. Previsti poi dei nuovi insegnanti. Tornano il preside Paolo Bosisio e i professori Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio. Insieme a loro rivedremo Valentina Gottlieb (istruttrice di aerobica della scorsa edizione) diventata insegnante di ruolo di educazione fisica. Uno dei nuovi insegnanti è il baritono Marco Chingari, docente di Educazione musicale. Durante l’anno cambierà poi il professore di geografia. Arriva poi la figura del bidello (il suo esordio è previsto nella seconda puntata) che, a differenza dei sorveglianti, è amico degli studenti. Con lui i ragazzi possono sfogarsi e… fare acquisti! Ebbene sì: per la prima volta i collegiali avranno un budget (soldi finti) per acquistare panini e altro cibo. Tra le novità de Il collegio 5: le attività alternative come le lezioni di recitazione, una di educazione sessuale, una di informatica. Le gite saranno due: una in un prato e una al museo di Anagni. Infine, la voce narrante che quest’anno sarà quella del conduttore Giancarlo Magalli (l’anno scorso era di Simona Ventura).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Collegio 5? Secondo le prime anticipazioni in tutto Rai 2 manderà in onda 8 puntate, due in più rispetto all’edizione scorsa. Tutte in prima serata il martedì sera. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: martedì 27 ottobre 2020

Seconda puntata: martedì 3 novembre 2020

Terza puntata: martedì 10 novembre 2020

Quarta puntata: martedì 17 novembre 2020

Quinta puntata: martedì 24 novembre 2020

Sesta puntata: martedì 1 dicembre 2020

Settima puntata: martedì 8 dicembre 2020

Ottava puntata: martedì 15 dicembre 2020

Nona puntata: martedì 22 dicembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 5 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera (a partire dalle ore 21,20) su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione