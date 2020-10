Il Collegio 5: chi è Davide Vavalà, uno degli alunni della quinta edizione

A partire da martedì 27 ottobre 2020, su Rai 2 torna Il Collegio, il programma televisivo che quest’anno porta la classe di alunni nel 1992, anno crocevia della storia italiana scelto per questa quinta edizione. Tra gli alunni che andranno a comporre la classe di quest’anno vediamo Davide Vavalà, 16 anni da Bologna.

Il Collegio 5, tutto sulla nuova edizione: alunni, professori, novità

Davide ha 16 anni e ha un accento bolognese ben marcato. Con quell’aria da furbetto, Davide sa come farsi piacere, è un ragazzo dolce e sveglio e si definisce un leader nato. Terzo di tre fratelli, a scuola non se la passa proprio benissimo, è piuttosto menefreghista ed è anche questa sua caratteristica, a suo dire, che lo rende irresistibile agli occhi delle ragazze. Il papà è molto apprensivo, per lui non è arrivato ancora il momento di crescere. “Mi tiene in una bolla”, specifica Davide. “E io vorrei soltanto scoppiarla”.

I concorrenti de Il Collegio 5

Ecco tutti i concorrenti dell’edizione 5 del programma, in onda su Rai 2 da martedì 27 ottobre:

Usha Teoli (17, Piombino – LI)

(17, Piombino – LI) Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN)

(16, San Giovanni in Marignano – RN) Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA)

(16, Vallo della Lucania – SA) Luna Scognamiglio (17, Vietri sul Mare – SA)

(17, Vietri sul Mare – SA) Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM)

(15, Civitavecchia – RM) Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG)

(14, Manfredonia – FG) Luca Zigliana (15, Zanico – BG)

(15, Zanico – BG) Bonard Dago (17, Zero Branco – TV)

(17, Zero Branco – TV) Giulia Matera (15, Salerno)

(15, Salerno) Luca Lapolla (15, Prato – PO)

(15, Prato – PO) Davide Vavalà (16, Bologna)

(16, Bologna) Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI)

(15, Sesto Fiorentino – FI) Linda Bertollo (14, Ivrea)

(14, Ivrea) Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR)

(16, Fiuggi – FR) Rahul Teoli (15, Piombino – LI)

(15, Piombino – LI) Aurora Morabito (17, Savona)

(17, Savona) Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC)

(15, Calolziocorte – LC) Giordano Francati (17, Roma)

(17, Roma) Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE)

(14, Sant’Olcese – GE) Sofia Cerio (15, Pesaro)

(15, Pesaro) Marco Crivellini (16, Roma)

