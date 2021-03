Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 8 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 8 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 8 marzo – si comincia a parlare di Gemma che si siede al centro con Cataldo. Lei lo ha invitato a casa sua e si sono messi sul divano. Il cavaliere più volte si è avvicinato ma lei più volte lo ha respinto. Lui ha insistito per dormire lì sul divano ma la dama ha sempre rifiutato. In puntata Cataldo ammette di averla voluta mettere alla prova per vedere la sua serietà ma a Gemma questi giochetti non piacciono. Alla domanda se si rivedranno, la dama ammette di non sentirsela.

Al centro dello studio di Uomini e Donne anche Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela racconta che ci sono stati dei baci appassionati ma lui è uscito anche con Federica e si è trovato bene. Maria chiede ad Angela se è d’accordo con il fatto che lui esca con altre due donne e lei risponde di sì. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, alla tronista Samantha. La ragazza discuterà con il corteggiatore Roberto poiché non le dimostra interesse, a differenza di Ugo. Il corteggiatore si giustifica dicendo che ora è nella fase della conoscenza, inizierà a corteggiarla in seguito. Roberto, inoltre, ammette di sentirsi in difficoltà non sapendo cosa può o non può fare. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

