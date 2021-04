Uomini e Donne, anticipazioni oggi 20 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 20 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, martedì 20 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? Anticipazioni ufficiali non ce ne sono. Tra i protagonisti di oggi, tuttavia, potrebbe esserci Gemma Galgani, che ha deciso di conoscere Aldo, un simpatico cavaliere con il quale ha trascorso una piacevole serata. La dama torinese ha inoltre intenzione di proseguire la frequentazione con Roberto, un signore pugliese di 54 anni. Gemma ha accettato di frequentarlo, ma Tina Cipollari non crede nel suo reale interesse e pensa che presto i due smetteranno di frequentarsi. Per quanto riguarda il Trono Classico, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, potremmo conoscere cosa è accaduto tra Massimiliano Mollicone ed Eugenia. La ragazza ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo che Massimiliano ha detto di essere più attratto da Vanessa e Federica. La decisione di Eugenia ha spiazzato il ragazzo e anche il pubblico. Riuscirà il bel tronista a riconquistare la sua fiducia? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

