Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 marzo

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 19 marzo 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 19 marzo 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi – 19 marzo – uno dei protagonisti sarà Luca. Il cavaliere sta uscendo con Angela ed Elisabetta. Con Angela le cose non sembrano andare per il verso giusto, e l’interesse nei suoi confronti sembra già essere scemato. Con Elisabetta invece le cose sembrano andare meglio. Alla fine Luca sceglierà lei? Lo scopriremo presto.

In quest’ultima puntata della settimana, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, si parlerà di Gemma Galgani. La sua sfilata, in cui si è divertita ad imitare Charlize Theron nella pubblicità di un famoso profumo, ha fatto parecchio discutere. Intanto la dama torinese dopo aver chiuso con Cataldo ha ammesso di sentirsi un po’ sola. Così Gemma potrebbe decidere di risentirsi con Maurizio Giaroni, con il quale la frequentazione si era interrotta qualche settimana fa. In studio, i due affermano di essere ancora interessati l’uno all’altra, attirandosi le critiche di Tina Cipollari. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

