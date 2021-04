Uomini e Donne, anticipazioni oggi 16 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 16 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 16 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? Anticipazioni ufficiali non ce ne sono. Tra i protagonisti di oggi, tuttavia, potrebbe esserci Isabella Ricci, la dama che, seppur sia arrivata da poco, è riuscita a conquistare le simpatie di Gianni Sperti e Tina Cipollari che è tornata a commentare le vicende di Gemma Galgani in collegamento da casa. Raffinata ed elegante, con i piedi ben piantati per terra, Isabella, pur cercando l’amore, non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe e tuffarsi a capofitto nelle conoscenze.

Dopo aver raccontato le ultime vicende di Massimiliano Mollicone che, in esterna ha baciato Vanessa, protagonista – per il trono classico – della puntata di oggi (16 aprile 2021) di Uomini e donne potrebbe essere Giacomo Czerny il cui percorso sta appassionando sempre di più gli appassionati del programma di Maria De Filippi. Anche Giacomo, esattamente come Massimiliano, ha baciato Carolina senza telecamere. Tra i due, tuttavia, il rapporto va avanti tra alti e bassi. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

