Uomini e Donne, anticipazioni oggi 15 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 15 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 15 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si continuerà a parlare di Gemma Galgani. La dama sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. Il cavaliere ha accettato l’invito a cena a casa sua e pare che tra i due ci siano stati baci molto passionali e carnali. Insomma, una serata di fuoco. Per questo l’uomo ha deciso di chiudere la frequentazione con Alfonsina. Maria De Filippi annuncerà la presenza di tre donne giunte in trasmissione per conoscerlo, ma lui le rifiuterà tutte. Non mancheranno poi i battibecchi tra Gemma e Tina Cipollari.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la puntata di oggi è stata registrata proprio nel giorno del compleanno di Maria. Per questo tre tronisti, Gianluca, Davide e Sophie, le regaleranno dei fiori. Intanto Biagio segnala che Maria e Sabina sembra si conoscano da anni. Le due pare andassero insieme in palestra sull’Appia, a Roma. Le dirette interessate negheranno tutto. Le fonti del cavaliere napoletano sono solo delle testimonianze sui social network, quindi da prendere con le pinze. Sulla vicenda interverrà anche Gianni Sperti. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

