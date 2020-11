Uomini e Donne, anticipazioni oggi 11 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 11 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 11 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, vedremo Michele Dentice finito ormai nel mirino delle critiche a causa di un audio che l’avrebbe spinto a litigare furiosamente con Carlotta e anche con Roberta Di Padua. Dopo questo siparietto, vedremo invece tornare al centro dell’attenzione Davide Donadei, il tronista pugliese sta portando avanti la conoscenza con ben tre corteggiatrici – Beatrice, Chiara e Rossana – e le esterne che vedremo oggi risalgono a prima delle nuove restrizioni applicate dalla De Filippi la quale, a causa dell’alto numero di contagi, ha imposto che non si scambiassero baci. Nelle esterne infatti vedremo Davide baciare tutte e tre le ragazze, spiegando che prova interesse per tutte e tre. Ma il suo atteggiamento manderà Beatrice su tutte le furie, poiché è stata la prima a meritare il suo bacio. Davide però non si sente ancora pronto per una scelta.

Si passerà poi a Nicola Vivarelli, che nella precedente puntata aveva annunciato la sua partenza per motivi lavorativi. Nicola aveva anche spiegato di voler chiudere la frequentazione con Veronica, poiché quest’ultima aveva deciso di non presentarsi alla cena che Nicola aveva organizzato per lei. Però, come anticipa il Vicolo delle News, pare che Nicola abbia raggiunto Veronica a casa sua senza telecamere per chiarirsi e tra i due ci sarebbe stata una notte d’amore. Veronica però nega tutto, confermando soltanto il bacio, e questo non farà che creare tensione tra i due. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

