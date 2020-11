Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 10 novembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 10 novembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, vedremo al centro della scena Sabrina che sembrerebbe aver perdonato Nicolò F ed è quindi uscita con lui in esterna: i due hanno modo di parlare ulteriormente di quanto accaduto, Nicolò le chiede nuovamente scusa e conciliano il tutto con un abbraccio. Anche con Nicolò R. si esce in esterna, ma qui non si parla di abbracci, direttamente di baci (a stampo), peccato che poi la situazione degeneri e tra i due scoppi un nuovo litigio: nessuno dei due riesce infatti ad archiviare le diffidenze e Sabrina va via spazientita. In studio, Nicolò R. le dirà di essersi comportata da maleducata. Dopo un’accesa discussione, Sabrina si professerà delusa.

Si parlerà poi di Michele e degli audio che ha inviato a Serena, in cui parlava male di Roberta e anche di Carlotta, che ha definito “il Fabio Volo dei poveri”. Parlando di Gemma invece, si tornerà a Sirius, che con Veronica aveva avuto uno scontro acceso terminato poi con un momento di passione. Veronica però non confermerà le sue parole e spiegherà che tra loro c’è stato soltanto un bacio. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

