Uomini e Donne anticipazioni oggi 4 dicembre | Trono classico o over?

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi riapre i battenti, per questo sono tanti i fan in cerca delle anticipazioni.

Il terzo appuntamento della settimana con il dating show è dedicato alla seconda puntata del Trono Over, quello dedicato ai cavaliere e alle dame. Si tratta tra l’altro della versione più seguita e amata del pubblico.

Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, dal lunedì al venerdì. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 4 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 4 dicembre 2019, cosa succede

Il secondo appuntamento della settimana con il Trono Over vedrà assoluti protagonisti Ida e Riccardo. La donna entrerà in studio dichiarando di voler chiudere con Riccardo, perché non prova i suoi stessi sentimenti. Insomma, la passione e l’interesse si è raffreddato.

A quel punto in studio cadrà il gelo, perché Ida non saprà più come comportarsi. Entra quindi il Guarnieri che appare molto dispiaciuto per quanto detto dalla sua dama, tanto che quasi non riuscirà a trattenere le lacrime. L’uomo infatti non si dà pace e non capisca come possa dire questo, dopo che appena il giorno prima i due si erano visti e c’erano stati anche degli avvicinamenti fisici.

Maria De Filippi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, inviterà Riccardo a fare comunque ciò che era nei suoi piani. Il cavaliere dirà che è disposto a tutto pur di averla, perché è veramente innamorato di lei. Per questo è disposto a tutto pur di farsi perdonare, chiudendo scusa per gli sbagli commessi.

Arriva quindi il colpo di scena: l’uomo tirerà fuori un anello chiedendole di sposarlo. La Platano, evidentemente presa alla sprovvista, non risponderà. Per superare l’impasse, Maria De Filippi li inviterà a ballare insieme.

Dopo il ballo, Riccardo la porterà dietro le quinte. A quel punto, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, le telecamere staccano per lasciarli soli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.