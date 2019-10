Uomini e Donne anticipazioni oggi 30 ottobre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il secondo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di mercoledì 30 ottobre 2019, anche questa puntata – come quella di ieri e quella di lunedì – sarà dedicata al Trono Over. Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 30 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 30 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne, rimane protagonista il Trono Over. Dopo aver vissuto, tra ieri e l’altroieri, le emozioni che riguardano il grande ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e aver assistito all’acceso litigio tra Barbara De Santi, Armando e Gemma Galgani, oggi l’attenzione dei telespettatori si concentrerà su un’altra coppia.

Stiamo parlando di quella formata da Enzo Capo e Pamela Barretta, che continueranno il confronto iniziato ieri al centro dello studio. La donna si lamenterà dell’eccessiva gelosia di Enzo, che però risponderà per le rime: “Stai cercando scuse”, le dirà, mentre lei gli chiederà: “Allora che rimaniamo a fare”. Tra i due, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci sarà una discussione molto accesa, sia in studio che nel backstage.

Interverrà anche Roberta Di Padua, che dirà a Enzo di provare a uscire con altre donne visto che con Pamela non tutto va per il verso giusto. La situazione, però, culminerà in un colpo di scena finale: Pamela ed Enzo proveranno a viversi nella vita di tutti i giorni. Sì, i due usciranno insieme dal programma.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, però, si parlerà nuovamente anche di Gemma Galgani e Jean Pierre. La donna sarà molto delusa dal comportamento tenuto dall’uomo nei giorni scorsi. Nel momento in cui Jean Pierre ballerà con altre donne, in studio, Gemma sbotterà: “Cosa devo dire più di quanto ho già visto?”. Anche l’uomo sarà d’accordo a interrompere la frequentazione.

A questo punto, la donna minaccerà (per l’ennesima volta della sua storia all’interno del dating show di Maria De Filippi) di lasciare il programma per la delusione. Non mancheranno le solite battutine di Tina Cipollari. Mentre Barbara De Santi, da sempre rivale di Gemma, le dimostrerà solidarietà. “Il tuo aiuto non lo voglio”, sarà la gelida risposta di Gemma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di pomeriggio.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.