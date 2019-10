Uomini e Donne anticipazioni oggi 29 ottobre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 29 ottobre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il secondo appuntamento della settimana con il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di martedì 29 ottobre 2019, anche questa puntata – come quella di ieri – sarà dedicata al Trono Over. Uomini e Donne va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 29 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 29 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne, protagonista torna il Trono Over. La trasmissione, infatti, riprenderà da dove è stata interrotta ieri. Ovvero dalla tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due manifesteranno il loro desiderio di riprendere la frequentazione per provare a ricostruire la loro relazione. Ovviamente, però, non mancheranno imprevisti e discussioni: come quella alimentata da Armando Incarnato, che accuserà ancora una volta Ida di averlo usato per fare ingelosire Riccardo e non per un reale interesse nei suoi confronti.

Durante il ballo, poi, si vedrà anche un bacio galeotto tra Ida e Riccardo. Secondo le anticipazioni diffuse sui social da Witty Tv, inoltre, Gianni Sperti prenderà le difese della donna. “Sei stato tu a usare Ida”, dirà ad Armando, che proverà a difendersi facendo valere le proprie ragioni.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne oggi, inoltre, si parlerà anche di Barbara De Santi. La donna sarà particolarmente arrabbiata sia con Armando che con Gemma Galgani, già protagonista della puntata di ieri.

Barbara accuserà Gemma di non essere stata sincera nella puntata di ieri, quando la Galgani aveva detto di soffrire molto per le nuove frequentazioni avviate da Jean Pierre, con il quale si frequentava. “Non ti esce una lacrima da quegli occhi, finta, falsa!”, le urlerà Barbara su tutte le furie.

Ad Armando, invece, la De Santi chiederà di lasciare la trasmissione. Ma verrà accusata di parlare troppo.

Infine, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne annunciano che nella parte finale della puntata ci sarà spazio per un’altra coppia molto discussa: quella composta da Pamela Berretta ed Enzo Capo. I due si siederanno, uno di fronte all’altra, al centro dello studio. La discussione riguarderà soprattutto l’eccessiva gelosia di Enzo.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, martedì 29 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.