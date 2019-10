Uomini e Donne anticipazioni oggi 28 ottobre | Trono classico o over?

Riparte l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 torna con nuove avventure, momenti divertenti e storie da raccontare. Quale trono sarà protagonista: Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di lunedì 28 ottobre 2019, questa puntata sarà dedicata al Trono Over.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 28 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 28 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne, protagonista torna il Trono Over. L’appuntamento di oggi è dedicato ampiamente a Gemma Galgani e al suo rapporto con Jean Pierre.

Gemma scoprirà che il suo cavaliere è ancora in contatto con Antonella e che ha dato il suo numero anche a un’altra delle dame. La Galgani raggiungerà Jean Pierre in hotel e chiederà spiegazioni in merito. Tornati in studio, Antonella spiegherà che ha spesso parlato con Jean Pierre, anche quando Gemma lo chiamava, il cavaliere continuava a parlare con lei. “Le telefonate duravano un’ora”, ha ammesso Antonella, sollecitata da Gemma, spiegando di avere già un appuntamento a cena con Jean Pierre.

Nel frattempo, Tina è tornata sulla bilancia constatando di aver perso ancora qualche chilo e si riterrà soddisfatta.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Over nella puntata del 28 ottobre 2019

Passiamo a un’altra tormentata coppia del Trono Over. Questo lunedì si tornerà a parlare di Ida e Riccardo che torneranno in studio nonostante l’uomo avesse preso la decisione di non tornare più in trasmissione dopo aver ascoltato la confessione di Ida.

La coppia, seduta al centro dello studio ancora una volta (come mostrato nel video d’anticipazione di Witty), discuterà dei loro sentimenti. Riccardo vorrà mettere le cose in chiaro con Ida: “Voglio che comunque le cosa vadano nel modo giusto”.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.