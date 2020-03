Uomini e Donne anticipazioni oggi 11 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi. La puntata di questo mercoledì, 11 marzo 2020, vedrà come protagonista il Trono Over. Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo mercoledì 11 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata dell’11 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne ci sarà spazio per il Trono Over. In particolare la protagonista assoluta di questa puntata sarà Gemma Galgani, per cui le sorprese e i colpi di scene non mancheranno. La dama scoppierà a piangere dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari.

In studio Maria De Fillippi sottolineerà come la Galgani ultimamente è molto più triste del solito. Il motivo? Non ci sono dei nuovi pretendenti pronti a conoscerla e a frequentarla fuori dalla trasmissione. Tina Cipollari non rimarrà indifferente a questa dichiarazione e si scaglierà contro la sua storica nemica. “Prima di entrare in questo studio cosa andavi cercando in giro?”, dirà Tina. Una frase pesante che porterà Gemma a scoppiare a piangere. La dama torinese chiederà quindi all’opinionista di essere un po’ più comprensiva.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la Cipollari rincarerà la dose dicendo che non vede lacrime sul volto della Galgani, intendendo che si tratti di una scenata e di un pianto finto. Nel corso della puntata di oggi, 11 marzo, ci sarà anche un acceso confronto tra Veronica e Andrea. Secondo la dama, durante il weekend di San Valentino Andrea si sarebbe visto con una ragazza e addirittura i due si sarebbero baciati. Andrea e tutto lo studio rimarranno senza parole.

Infine spazio per una nuova sfilata delle dame e nuove accuse da parte di Gemma nei confronti di Barbara: secondo la dama di Torino lei non è spontanea e sincera. Da segnalare come, a causa dell’emergenza Coronavirus, la puntata andrà in onda senza pubblico in studio. Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 11 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

