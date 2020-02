Uomini e Donne, saltati i casting a causa del Coronavirus

Il Coronavirus mette in pausa anche Uomini e Donne. Il celebre dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, avrebbe sospeso i casting per il Trono Classico. L’annuncio è arrivato tramite i canali social del programma televisivo, spiegando che il Trono Classico dovrà attendere tempi migliori.

I casting avrebbero dovuto svolgersi a Bologna il prossimo 4 marzo ma, tenendo presente l’emergenza sanitaria attuale che ha coinvolto il nostro paese, il programma ha preferito evitare ulteriori problemi.

“Attenzione: in seguito alle vicende che in questi giorni stanno interessando il nostro Paese, la data del casting Trono Classico prevista per il 4 marzo a Bologna è stata annullata”, così recita l’annuncio sui social.

Mediaset si è già mossa per mettere in atto le direttive regionali riguardo il contenimento del Coronavirus. I programmi registrati in Lombardia in questi giorni non avranno pubblico in studio per la sicurezza delle persone, eccezion fatta per i programmi registrati prima dello scoppio dell’epidemia, come Uomini e Donne.

Cosa accadrà, allora, agli studi televisivi romani di Mediaset? A breve partirà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che prevederà sicuramente tanto pubblico in studio. Attualmente, pare che Roma non sia centro d’interesse per i focolai del Coronavirus dunque, qualora la situazione non dovesse cambiare, il pubblico potrebbe comunque essere accolto negli studi romani.

