Una semplice domanda: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Una semplice domanda, il docu-show di Alessandro Cattelan in arrivo su Netflix ve lo sveliamo subito. Il conduttore, ben noto al pubblico di X Factor, arriva sulla piattaforma del colosso streaming con un programma inedito composto da sei puntate, a partire da venerdì 18 marzo 2022. Il nome del programma è arrivato dopo che sua figlia Nina gli ha posto una domanda all’apparenza semplice ma dalle mille sfaccettature: “Come si fa ad essere felici?” Ed è inseguendo quell’interrogativo che Alessandro Cattelan ha messo in piedi un nuovo programma, prodotto da Fremantle e che gli ha permesso di viaggiare per l’Italia e all’estero alla ricerca di una risposta.

Durata

Ogni puntata di Una semplice domanda dura all’incirca trenta minuti e affronta un focus specifico. Anche per questo Alessandro Cattelan avrà al suo fianco un ospite diverso per episodio, personaggi VIP che arrivano dal mondo dello spettacolo così come dal mondo dello sport. Gli ospiti sono i seguenti: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Ognuno cercherà a modo proprio di aiutare il conduttore nel suo viaggio, approfondendo un tema diverso. Questo format originale permetterà a Cattelan di uscire dallo studio televisivo immergendosi nel mondo vero.

Streaming e TV

Ma dove vedere Una semplice domanda di Alessandro Cattelan? Come già anticipato, il docu-show è distribuito da Netflix, motivo per cui non è ancora prevista una messa in onda in chiaro. Chiunque abbia intenzione di gustare i sei episodi del nuovo programma di Alessandro Cattelan dovrà necessariamente accedere a Netflix. Per fare ciò, bisogna sottoscrivere un abbonamento mensile (e valutare eventualmente la tipologia di abbonamento). Netflix è disponibile sia attraverso desktop che tramite applicazione, da scaricare sia per smartphone, tablet e Smart TV. Il servizio è a pagamento.