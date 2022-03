Una semplice domanda di Alessandro Cattelan quando esce su Netflix, data di uscita

Alessandro Cattelan torna in televisione, o meglio in streaming, ed è pronto a debuttare in casa Netflix con Una semplice domanda. Ma quando esce lo show? Qual è la data di uscita? Prima di tutto vi spieghiamo di cosa si tratta. Cattelan, celebre conduttore dai tempi di TRL e noto soprattutto per X Factor, arriva in streaming su Netflix con un docu-show composto da sei episodi. Si tratta di un prodotto di Fremantle, di cui Alessandro Cattelan oltre ad esserne il protagonista è anche autore. Ma scopriamo quando va in onda Una semplice domanda e quali sono tutte le informazioni da sapere a riguardo.

Quando esce

Quando esce Una semplice domanda di Alessandro Cattelan è una notizia che Netflix ha già reso nota da tempo. Il docu-show del celebre conduttore approda in streaming a partire da venerdì 18 marzo 2022. E non sarà da solo. Cattelan ha coinvolto diversi esponenti VIP che lo accompagneranno in questo lungo viaggio in streaming come Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Ognuno di questi personaggi accompagnerà il conduttore in un episodio, per un totale di sei. Si tratta di grandi icone che spaziano dal mondo dello sport a quello del cinema, per arrivare poi alla musica e alla TV. Ogni puntata avrà un focus specifico e affronterà quindi un tema diverso. Ecco perché Cattelan avrà bisogno di un personaggio ad affiancarlo. L’idea del programma, e così la scelta del titolo, nasce infatti da una domanda alla quale bisogna dare risposta. Ed è una domanda che il conduttore ha ricevuto proprio da sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

Quella che potrebbe apparire una “semplice domanda” prevede invece un viaggio che può durare tutta la vita. E Alessandro Cattelan, pur di dare una risposta concreta alla sua bambina, ha intrapreso un lungo viaggio in Italia e all’estero, confrontandosi con i suoi compagni di viaggio e dando vita ad un racconto inedito, unendo diversi elementi che caratterizzano per ognuno di noi il concetto di felicità.