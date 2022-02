Eurovision Song Contest 2022: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika i conduttori ufficiali

Adesso è ufficiale. I conduttori di Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si svolgerà a Torino, sono Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La conferma ufficiale verrà data questa sera, 2 febbraio, sul palco del teatro Ariston, durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Super ospite di questa puntata è infatti Laura Pausini. Sul palco dell’Ariston irromperanno anche gli altri due conduttori di Eurovision, Cattelan e Mika. I tre saranno annunciati da Amadeus e, insieme al sindaco di Torino, presente in platea, lanceranno l’evento. Dopo Sanremo dunque, a maggio, un altro imperdibile evento. Quello dell’Eurovision, che torna in Italia dopo la vittoria dello scorso anno da parte dei Maneskin.

La notizia dei conduttori ufficiali di Eurovicion era già stata anticipata, in realtà da ADNKronos la scorsa settimana, ma la partecipazione di Mika non era ancora stata definita. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno le tre serate dell’Eurovision Song Contest, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, completamente in inglese e con qualche intervento in francese che, immaginiamo, sarà appannaggio di Mika. L’Eurovision Song Contest è trasmesso infatti, in decine di Paesi nel mondo e, quindi, la conduzione è obbligatoriamente in inglese. Ogni emittente nazionale poi, fornisce un proprio commento in lingua. Per quanto riguarda l’Italia, il commento sarà ancora una volta affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.