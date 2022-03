Una semplice domanda: gli ospiti di Alessandro Cattelan

Chi sono gli ospiti di Una semplice domanda, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in arrivo su Netflix? Il conduttore ha lasciato un’importante impronta nel mondo della televisione soprattutto grazie a programmi come X Factor e E poi c’è Cattelan. Ma il suo debutto in casa Netflix arriva venerdì 18 marzo 2022 e, dalla sua, avrà sei ospiti VIP che rappresentano il mondo dello spettacolo così come il mondo dello sport. Una semplice domanda è un docu-show che vedrà il conduttore impegnato non soltanto come protagonista, ma anche come autore. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali avrà un focus ed un ospite differente. Di seguito ecco i sei ospiti che accompagneranno Alessandro Cattelan in Una semplice domanda:

Roberto Baggio

Geppi Cucciari

Elio

Francesco Mandelli

Paolo Sorrentino

Gianluca Vialli

Da icone sportive a nomi prestigiosi nel mondo della TV, del cinema della musica, gli ospiti di Una semplice domanda daranno una spinta in più al focus. Ogni puntata, come già detto, approfondirà una tematica specifica, ma tutto ruoterà attorno al concetto più importante di tutti, da cui è poi partita l’idea dello show. Cattelan, infatti, ha preso spunto da una domanda che gli ha posto sua figlia Nina: “Come si fa a essere felici?” Ed è portando avanti quell’indagine che metterà in piedi il suo show.

Streaming e TV

Ma dove vedere Una semplice domanda di Alessandro Cattelan? Come già detto, il prodotto nasce in casa Netflix, motivo per cui al momento la messa in onda è prevista esclusivamente sulla piattaforma del colosso dello streaming. Non sappiamo quando Una semplice domanda sarà trasmesso in chiaro. Al momento, chi vuole guardare gli episodi del docu-show deve accedere a Netflix. Come si fa? Bisogna sottoscrivere un abbonamento, perché si tratta di un servizio a pagamento. Una volta scelta la tipologia di abbonamento (a cadenza mensile), si può accedere a tutti i programmi messi a disposizione sulla piattaforma.