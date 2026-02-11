Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quinto Episodio: Vittoria, schiacciata dallo scandalo di alcune foto che la vedono insieme a Diego, continua a inseguire la verità sulla morte del marito, unica via per riabbracciare davvero suo figlio. Matteo, però, confuso e ferito, sceglie Barbara e Umberto, infliggendo alla madre una ferita che sembra insanabile. Intanto, Marco riesce a liberare Asia, ma la ragazza resta diffidente, tormentata da sogni nel bosco e dal suono inquietante dei campanellini.

Sesto episodio: Vittoria salva Firas da un’intossicazione da piombo che rivela un inquietante traffico di scarti tossici nel cantiere. Intanto Asia e Matteo indagano sulle origini della ragazza. La dolina diventa il cuore oscuro della vicenda: lì, Vittoria e Marco rinvengono un cadavere sepolto da decenni che lascia emergere un’atroce verità. Intanto Margaret e Iman intrecciano un rapporto che va oltre l’amicizia.

Una nuova vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Anna Valle: Vittoria

Daniele Pecci: Marco

Luca Capuano: Leonardo Moser

Gabriele Rizzoli: Matteo

Caterina Vertova: nonna Floriana

Anna Favella: zia Barbara

Alessandro Tersigni: zio Umberto

Francesco Ferdinandi: Diego

Martina Sammarco: Iman

Anna Godina: Asia

Kaspar Capparoni: Raul Chiesa

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.