Una nuova vita: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vittoria, giudicata colpevole della morte del marito Leonardo Moser, trascorre 8 anni in carcere. Scontata la pena, esce e torna a casa, a San Martino di Castrozza come medico. In paese tutti la guardano con sospetto, anche il figlio Matteo che la donna aveva lasciato piccolo e che è cresciuto con la nonna paterna Floriana e gli zii Barbara e Umberto. Solo due persone decidono di stare accanto a Vittoria: l’amico d’infanzia Diego e la ragazza che l’aiuta in laboratorio, Iman. Proprio in laboratorio, Vittoria incontra Marco, un avvocato milanese giunto a San Martino per ritrovare la figlia Asia, che diventerà il suo legale. Vittoria infatti scopre che il marito prima di morire aveva dato una cospicua somma di denaro a Raul Chiesa, suo rivale. Da anni i due uomini si contendevano un terreno sul quale c’è il rudere di un albergo distrutto da un incendio. Vittoria è convinta di aver trovato l’assassino del marito ma Raul le rivela che il denaro gli era servito per una baita dove il marito teneva segregata una donna.

Una nuova vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Anna Valle: Vittoria

Daniele Pecci: Marco

Luca Capuano: Leonardo Moser

Gabriele Rizzoli: Matteo

Caterina Vertova: nonna Floriana

Anna Favella: zia Barbara

Alessandro Tersigni: zio Umberto

Francesco Ferdinandi: Diego

Martina Sammarco: Iman

Anna Godina: Asia

Kaspar Capparoni: Raul Chiesa

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Una nuova vita su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 gennaio 2026; la quarta e ultima mercoledì 18 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 28 gennaio 2026

Seconda puntata: mercoledì 4 febbraio 2026

Terza puntata: mercoledì 11 febbraio 2026

Quarta puntata: mercoledì 18 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.