Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio: ma e’ davvero lui l’assassino? Un testimone lo incastra e Marco è certo della sua colpevolezza, mentre Vittoria non e’ convinta che quella sia la verita’. Quando Asia ha alcune visioni di un luogo nel bosco, forse legato al ricordo della sua vera madre, Vittoria decide di aiutarla a cercare quel posto. Ancora non lo sanno, ma arriveranno molto vicine alla soluzione del mistero sulle origini delle ragazza.

Una nuova vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Anna Valle: Vittoria

Daniele Pecci: Marco

Luca Capuano: Leonardo Moser

Gabriele Rizzoli: Matteo

Caterina Vertova: nonna Floriana

Anna Favella: zia Barbara

Alessandro Tersigni: zio Umberto

Francesco Ferdinandi: Diego

Martina Sammarco: Iman

Anna Godina: Asia

Kaspar Capparoni: Raul Chiesa

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.