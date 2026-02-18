Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:09
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Immagine di copertina
Anna Valle. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio: ma e’ davvero lui l’assassino? Un testimone lo incastra e Marco è certo della sua colpevolezza, mentre Vittoria non e’ convinta che quella sia la verita’. Quando Asia ha alcune visioni di un luogo nel bosco, forse legato al ricordo della sua vera madre, Vittoria decide di aiutarla a cercare quel posto. Ancora non lo sanno, ma arriveranno molto vicine alla soluzione del mistero sulle origini delle ragazza.

Una nuova vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori principali:

  • Anna Valle: Vittoria
  • Daniele Pecci: Marco
  • Luca Capuano: Leonardo Moser
  • Gabriele Rizzoli: Matteo
  • Caterina Vertova: nonna Floriana
  • Anna Favella: zia Barbara
  • Alessandro Tersigni: zio Umberto
  • Francesco Ferdinandi: Diego
  • Martina Sammarco: Iman
  • Anna Godina: Asia
  • Kaspar Capparoni: Raul Chiesa

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2026 su Rai 3
TV / Kingsman – Secret Service: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2026 su Rai 3
TV / Kingsman – Secret Service: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Fabrizio De André – Principe libero: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming
TV / Ascolti tv martedì 17 febbraio: Cuori 3, Colpa dei sensi, DiMartedì
TV / Carmine Buschini età, dove vive, fidanzata, carriera, studi: tutto sul giovane chirurgo di Cuori 3
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ricerca