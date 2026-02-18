Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Umberto è stato arrestato con l’accusa di omicidio: ma e’ davvero lui l’assassino? Un testimone lo incastra e Marco è certo della sua colpevolezza, mentre Vittoria non e’ convinta che quella sia la verita’. Quando Asia ha alcune visioni di un luogo nel bosco, forse legato al ricordo della sua vera madre, Vittoria decide di aiutarla a cercare quel posto. Ancora non lo sanno, ma arriveranno molto vicine alla soluzione del mistero sulle origini delle ragazza.
Una nuova vita: il cast
Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori principali:
- Anna Valle: Vittoria
- Daniele Pecci: Marco
- Luca Capuano: Leonardo Moser
- Gabriele Rizzoli: Matteo
- Caterina Vertova: nonna Floriana
- Anna Favella: zia Barbara
- Alessandro Tersigni: zio Umberto
- Francesco Ferdinandi: Diego
- Martina Sammarco: Iman
- Anna Godina: Asia
- Kaspar Capparoni: Raul Chiesa
Streaming e tv
Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.