Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Immagine di copertina
Anna Valle. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vittoria, giudicata colpevole della morte del marito Leonardo Moser, trascorre 8 anni in carcere. Scontata la pena, esce e torna a casa, a San Martino di Castrozza come medico. In paese tutti la guardano con sospetto, anche il figlio Matteo che la donna aveva lasciato piccolo e che è cresciuto con la nonna paterna Floriana e gli zii Barbara e Umberto. Solo due persone decidono di stare accanto a Vittoria: l’amico d’infanzia Diego e la ragazza che l’aiuta in laboratorio, Iman. Proprio in laboratorio, Vittoria incontra Marco, un avvocato milanese giunto a San Martino per ritrovare la figlia Asia, che diventerà il suo legale. Vittoria infatti scopre che il marito prima di morire aveva dato una cospicua somma di denaro a Raul Chiesa, suo rivale. Da anni i due uomini si contendevano un terreno sul quale c’è il rudere di un albergo distrutto da un incendio. Vittoria è convinta di aver trovato l’assassino del marito ma Raul le rivela che il denaro gli era servito per una baita dove il marito teneva segregata una donna.

Una nuova vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Una nuova vita, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali:

  • Anna Valle: Vittoria
  • Daniele Pecci: Marco
  • Luca Capuano: Leonardo Moser
  • Gabriele Rizzoli: Matteo
  • Caterina Vertova: nonna Floriana
  • Anna Favella: zia Barbara
  • Alessandro Tersigni: zio Umberto
  • Francesco Ferdinandi: Diego
  • Martina Sammarco: Iman
  • Anna Godina: Asia
  • Kaspar Capparoni: Raul Chiesa

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Una nuova vita: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi
TV / Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Una nuova vita: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Sanremo 2026, il regolamento della serata finale: chi vota oggi
TV / Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Ricatto d’amore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 28 gennaio 2026
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Una nuova vita streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Una nuova vita: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca