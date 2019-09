Un posto al sole, Davide Devenuto lascia: “Devo molto a Andrea Pergolesi”

Già da tempo aveva fatto capire di volersi guardare attorno, prendersi una pausa e staccarsi dal ruolo di Andrea Pergolesi in Un posto al sole, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Davide Devenuto lascia la soap opera di Rai 3. Era entrato nel cast nel lontano 2003.

A dichiararlo è lo stesso attore romano in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia: “Sto per prendermi una pausa da Un Posto al Sole”, ha detto Devenuto. “Quindici anni – ha continuato ancora l’attore – sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi col tempo si esauriscono, ma Un posto al sole per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo”.

Nel prossimo futuro, dunque, tutti i fan della soap di Rai 3 dovranno fare a meno di Andrea Pergolesi, uno dei più longevi e più amati personaggi del cast di Un Posto al Sole. Che negli ultimi mesi, tra l’altro, era uno dei più centrali, vista la particolare storia della piccola Mia Parisi (interpretata da Ludovica Nasti), che a causa dei problemi in famiglia (soprattutto col padre) era diventata una sorta di figlia per Andrea Pergolesi e la compagna Arianna (Samanta Piccinetti).

Davide Devenuto lascia Un posto al sole: cosa farà adesso?

Davide Devenuto non ha mai nascosto di avere altre ambizioni, oltre a quella di recitare in una soap così apprezzata. Su tutte, quella di prendere parte a un film per il cinema, magari diretto da registi come Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino o Matteo Garrone.

In una vecchia intervista, l’attore aveva in un certo senso anticipato il suo possibile addio a Un posto al sole: “Sono molto affezionato a questo gruppo di lavoro – aveva dichiarato – ma non nascondo che mi piace anche guardarmi intorno. Questo per me è un momento di riflessione e sto cercando di capire cosa mi riserverà il futuro”.

Sul set, anni fa, Devenuto ha anche trovato l’amore: la compagna e madre di suo figlio Diego, infatti, è Serena Rossi, attrice e cantante che recentemente ha interpretato Mia Martini nel biopic sulla compianta artista.

Domenica In, Davide Devenuto fa una proposta di matrimonio in diretta alla compagna Serena Rossi

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi ruoli interpretati da Devenuto, in queste settimane possiamo ammirarlo in una delle fiction più amate di Canale 5: Rosy Abate 2. Nella serie tv, con protagonista Giulia Michelini, l’ormai ex attore di Un posto al sole interpreta il boss della camorra Antonio Costello, che cerca di portare il figlio della regina di Palermo – Leonardo – sulla cattiva strada.

Un ruolo, quello del cattivo, che ha lasciato abbastanza interdetti tutti i fan di Un posto al sole, abituati a vedere Devenuto nei panni del tranquillo Andrea Pergolesi. Ma che allo stesso tempo fa capire benissimo quali sono le aspirazioni dell’attore, ovvero quelle di interpretare personaggi più particolari, complicati ed enigmatici.

Davide Devenuto lascia Un posto al sole: potrebbe essere solo un arrivederci

Tuttavia, i fan di Un posto al sole possono ancora sperare: dalle parole di Devenuto, infatti, sembra che quello dell’attore sia un arrivederci, piuttosto che un addio.

“Sto per prendermi una pausa”, ha detto infatti nella sua intervista a Grazia. Il mondo delle soap opera, del resto, ha abituato gli spettatori ai grandi ritorni. Lo stesso Un posto al sole, anche in tempi recenti, ha visto ad esempio l’attore Francesco Vitiello tornare a indossare i panni di Diego Giordano, dopo molti anni di assenza.

Non è escluso, dunque, un ritorno di Davide Devenuto nel cast della serie tv napoletana.