Un posto al sole anticipazioni 2 dicembre 2019: cosa succede nella puntata di lunedì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda lunedì 2 dicembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di lunedì 2 dicembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di lunedì 2 dicembre di Un posto al sole: le anticipazioni

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 2 dicembre, vedremo che finalmente gli sforzi di Vittorio saranno premiati. Il giovane Giordano, infatti, riuscirà a riconquistare il cuore della sua Alex, che lo aveva lasciato qualche settimana fa dopo aver scoperto il suo tradimento con Anita. I problemi, però, non finiscono. La presenza di Carla rischia infatti di sconvolgere nuovamente il fragile equilibrio di Alex e della sorellina Mia.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni di lunedì di Un posto al sole, Bianca si ammalerà e con questa scusa Franco e Angela si renderanno conto di quanto la situazione a scuola sia più complessa di quanto credessero. Come finirà la questione relativa alla nuova maestra della piccola Bianca?

Infine, spazio a una grande novità al bar Vulcano. A causa di un equivoco, ci sarà l’assunzione di un nuovo aiuto cuoco. Il prescelto, tuttavia, non è davvero chi fa credere di essere.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 29 novembre

Potrebbero interessarti 20 anni che siamo italiani, gli ospiti della prima puntata di stasera su Rai 1 20 anni che siamo italiani, il programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Travaglio contro Vespa: “Pur di non invitarmi a Porta a Porta mi mandava gli inviati in redazione”

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.