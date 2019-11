Un posto al sole anticipazioni 29 novembre 2019: cosa succede nella puntata di venerdì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda venerdì 29 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di venerdì 29 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di venerdì 29 novembre di Un posto al sole: le anticipazioni

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 29 novembre, vedremo che Diego continuerà a riflettere sulla proposta ricevuta. Cosa deciderà alla fine il giovane Giordano? Il padre, Raffaele, sarà sempre più preoccupato.

Nel frattempo, proseguono i goffi tentativi di Vittorio di riconquistare l’amore della sua ex fidanzata Alex. Stavolta, il giovane Del Bue approfitterà della presenza in radio di un ospite speciale per elaborare un romantico piano. Andrà a buon fine?

Inoltre, le anticipazioni di domani di Un posto al sole si concentrano sulla storia d’amore tra Serena e Filippo. I due, dopo essersi chiariti, cercano di recuperare il tempo perduto ritagliandosi un po’ di spazio solo per loro. Ma qualcosa andrà storto.

Cosa è successo nella puntata di oggi, 28 novembre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.