Un posto al sole anticipazioni 18 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di venerdì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il prossimo 18 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 18 ottobre

Le anticipazioni della puntata di venerdì 18 ottobre 2019 di Un posto al sole dicono che anche nell’ultimo episodio della settimana terrà banco l’aggressione ad Aldo Leone. Mentre l’uomo lotta tra la vita e la morte in ospedale, Raffaele è sempre più in pena per il figlio Diego, che è drammaticamente sospettato di essere l’autore dell’attacco ad Aldo. Consapevole che anche il padre lo crede colpevole, Diego inizierà a dubitare di se stesso e dei suoi ricordi, cadendo in un abisso senza fine.

Nel frattempo, Marina – nonna di Alice – deciderà di fare un discorso ad Andrea, dopo che la nipotina si è sentita ferita dal padre che non lo ha coinvolto nella storia dell’adozione insieme alla compagna Arianna. Così, Marina chiederà con passione e partecipazione all’ex genero di mantenere i suoi impegni con Alice.

Dopo qualche giorno di pausa dalle scene, le anticipazioni di Un posto al sole di domani annunciano che si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Vittorio, Anita e Alex. Il ragazzo, infatti, sarà sempre più abbattuto dopo la fine della sua storia con Alex, che lo ha lasciato dopo aver scoperto il suo tradimento proprio con Anita. Quest’ultima, allora, sarà protagonista di un discorso motivazionale nei confronti di Vittorio, che è sempre più sottotono nel suo lavoro in radio. Come reagirà il ragazzo?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 17 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.