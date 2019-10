Un posto al sole anticipazioni 17 ottobre 2019: cosa succede nella puntata di domani

Un posto al sole è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Ma cosa succede nella puntata di giovedì di Un posto al sole? Vediamo insieme le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il prossimo 17 ottobre 2019.

Cosa succede nella puntata di domani, 17 ottobre

Le anticipazioni della puntata di giovedì 17 ottobre 2019 di Un posto al sole si focalizza ancora una volta sulle vicende che riguardano da vicino Diego, Beatrice e Aldo. Mentre quest’ultimo rimane in ospedale in fin di vita e Raffaele pensa che sia proprio il figlio Diego l’autore dell’aggressione, Beatrice è in ospedale e cerca di non dare nell’occhio, visto che la moglie di Aldo, Delia, è arrivata al capezzale del marito, senza sapere nulla della sua storia con l’ex ragazza di Diego.

Proprio in ospedale, nella puntata di domani Beatrice sarà costretta a subire una penosa mortificazione. Nel frattempo, Raffaele decide di affrontare Diego, che fino ad allora era stato irreperibile, dicendogli in faccia che pensa che sia stato lui ad aggredire Aldo. Come reagirà il giovane Giordano?

Le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano poi anche su Andrea, che realizza (con netto ritardo) di avere ferito la figlia Alice escludendola totalmente da ogni discorso riguardo l’adozione che lui e Arianna stanno cercando di fare. Così, Pergolesi cercherà di rimediare in ogni modo. Ce la farà a riconquistare il cuore della piccola Alice o sarà troppo tardi?

Infine, spazio alla figura di Cerruti, come sempre molto insicuro di se stesso. Al punto che si lascerà sfuggire una chiara occasione di tuffarsi in una nuova avventura amorosa. Riuscirà a riprendersi in tempo?

Cosa è successo nella puntata di oggi, 16 ottobre

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.