Torna questa sera, martedì 6 ottobre 2020, Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano in onda in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti, per regalare al pubblico momenti di comicità e divertimento. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata di stasera, 6 ottobre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni, cast e ospiti

Un format inusuale di un’ora sola di concentrata e travolgente comicità che ha conquistato il pubblico. Anche in questa terza puntata ci sarà al centro l’attualità, con tutta l’ironia e lo stile di Enrico Brignano. Verranno quindi analizzati gli eventi della settimana: dal caso che ha travolto il Cardinale Becciu, alla problematica ripartenza della scuola fino ai negazionisti del Covid, il tutto analizzato con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano.

Un’ora sola vi vorrei è una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare. Uno show tutto nuovo, che mescola diversi ingredienti tutti rivolti a raccontare il tempo: monologhi, tanta musica affidata ad una resident band di undici elementi, ballo, filmati e mise en scène. Alla fine del programma torna l’appuntamento “sotto le coperte” con la moglie, nella vita e nel programma, di Enrico Brignano, l’attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una “vittima” d’ironia.

Oltre alla satira e alla comicità di Enrico Brignano, protagonista è la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo al conduttore e lo accompagna nella sua corsa contro i minuti che passano, con una Resident band sempre presente in studio e dei danzatori e performers pronti a dare vita a originali momenti artistici. Per un mattatore come Brignano, capace di andare avanti anche per tre ore nei suoi spettacoli teatrali, restare nel tempo prestabilito è una sfida nella sfida. Enrico Brignano la accetta e si cimenta per la prima volta in un’operazione inedita in cui condensare e raccontare tutto il suo caleidoscopico mondo, con un occhio sempre rivolto al grande orologio presente in studio che inesorabilmente segna i minuti mancanti alla fine della puntata. Ogni cosa è concessa pur di stare dentro il tempo stabilito, tutto può essere condensato e sintetizzato con effetti anche imprevedibili: le canzoni, le pubblicità, i balletti, i pensieri.

Streaming e tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 6 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai comodamente da pc, tablet e smartphone.

