Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della terza puntata | 20 aprile

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto) reduce da ottimi risultati di ascolti nella scorsa edizione. Ma quali saranno gli ospiti della terza puntata di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica, con il tempo e insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli. Al centro anche della terza puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Brignano – satira a volte feroce, ma mai priva di emozione – attraverso monologhi, canzoni, mise en scène. Tra gli eventi legati all’attualità ripresi e commentati dal padrone di casa il vitalizio di Formigoni e la manifestazione a favore dello spettacolo dei Bauli in Piazza, che si è svolta sabato a Roma: un grido di aiuto, ma anche un momento di grande orgoglio per una categoria tra le più colpite dalla pandemia. L’attrice Marta Zoboli sarà la protagonista dell’ennesimo incontro/scontro con Brignano, a conferma che tra i due c’è un’intesa umana e professionale che inevitabilmente si trasforma in comica incomprensione sul palco.

La musica a Un’ora sola vi vorrei è affidata a una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi – e impreziosita dalle coreografie di Thomas Signorelli. A fine puntata Flora Canto, come sempre, “aspetta al varco” Enrico Brignano nel talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – per riflettere e giudicare lo show e la giornata.

Chi è Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano

Chi è la moglie di Enrico Brignano? Il suo nome è Flora Canto ed è un’attrice. Romana d’origine, Flora è conosciuta ai più per aver partecipato anche a Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi però legata ad Enrico Brignano, i due hanno avuto anche una figlia insieme, Martina e ora aspettano il secondo figlio. Flora è una donna dalla personalità spumeggiante, ricca di passioni, ma ha avuto anche tante sfide da superare. Nata nel 1963, sin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, ha sempre saputo di voler fare l’attrice e ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni. Prima di legarsi sentimentalmente con Enrico Brignano, Flora ha avuto una relazione con Filippo Bisciglia che l’ha portata nel mirino della cronaca rosa, in particolare quando Bisciglia ha partecipato al Grande Fratello e l’ha tradita con Simona Salvemini.

Un’ora sola vi vorrei: streaming e diretta tv

Dove vedere la seconda puntata di Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

