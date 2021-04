Ulisse, Il piacere della scoperta streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il secondo appuntamento di stasera – 28 aprile – è dedicata re Enrico VIII d’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. Dove vedere la seconda puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 28 aprile 2021, con la seconda puntata su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 del decoder Sky) alle ore 21,25.

Ulisse, Il piacere della scoperta streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Ulisse, il piacere della scoperta, ma di cosa si parla stasera? Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo periodo il re Enrico VIII d’Inghilterra e Anna Bolena, all’epoca sua amante. Durante la puntata, intitolata “Sei Regine per Enrico VIII”, Angela mostrerà le lettere autografe del re, custodite nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che raccontano dettagliatamente la vita dei due amanti durante una delle ondate della “malattia del sudore inglese” che mise in ginocchio l’Inghilterra cinquecento anni fa. Sembrano scritte pochi giorni fa, ma non sono l’unico elemento di attualità nell’oscura vicenda del sovrano inglese. La puntata racconta infatti il punto di vista delle sue sei mogli, due delle quali ripudiate, due fatte decapitare e una deceduta in seguito al parto. Sei regine che hanno cercato di reagire, ciascuna a suo modo, alla violenza maschile della quale sono state vittime, in un’epoca in cui le donne non potevano far altro che subire il destino tracciato per loro dagli uomini.

