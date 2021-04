Ulisse, Il piacere della scoperta: tutto quello che c’è da sapere

Ulisse, Il piacere della scoperta è il programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela e in onda in prima serata su Rai 1 con la nuova stagione a partire da mercoledì 21 aprile 2021. In tutto sono previste quattro puntate più uno Speciale dedicato all’ambiente. Come sempre non mancheranno gli ospiti e le riprese mozzafiato alla scoperta dei tesori del nostro Paese. Ecco tutte le anticipazioni delle puntate della nuova edizione di Ulisse, Il piacere della scoperta.

Anticipazioni e ospiti

Alberto Angela torna in prima serata con Ulisse, il piacere della scoperta, in onda da mercoledì 21 aprile alle 21.25 su Rai 1 per un nuovo affascinante viaggio nella storia e nella cultura della nostra Italia. In tutto cinque nuovi appuntamenti. Nel primo, in onda il 21 aprile, in occasione del compleanno di Roma, assisteremo ad un affascinante viaggio tra le meraviglie della Roma imperiale: la Roma dei Cesari. Partendo dal Mausoleo di Augusto – appena riaperto al pubblico dopo un restauro durato 14 anni – Angela ripercorre le tappe fondamentali che caratterizzarono la nascita e l’espansione di uno dei più grandi imperi di tutti i tempi. Visita l’Ara Pacis, uno dei monumenti simbolo della Roma imperiale per poi ammirare le splendide statue della collezione Torlonia, tra le più importanti collezioni private di statue antiche. Seguendo l’ordine cronologico, Angela approfondisce la storia di alcuni tra i monumenti più famosi al mondo: il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la colonna Traiana, il Pantheon.

Un’occasione per conoscere non solo le grandi opere, ma anche la vita degli imperatori che le costruirono, da Augusto a Tito, da Traiano a Adriano. Grazie all’ingegno dell’artista digitale Daniel Voshart, poi, sarà possibile vedere i ritratti fotografici dei volti degli imperatori romani. Attraverso la ricostruzione fedele delle immagini di busti e monete, infatti, sono stati realizzati una serie di identikit di alcuni di questi grandi protagonisti della Storia, per un viaggio unico nella grandezza della civiltà romana e nella sua bellezza.

Nella seconda puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, dal titolo Sei regine per Enrico VIII, si esplora il ‘500 inglese per fare luce sulle intricate vicende che coinvolsero il re Enrico VIII e le sue mogli, ripercorrendo le tappe che portarono a una delle pagine più drammatiche della storia che segnò l’irreparabile separazione dell’Inghilterra dalla Chiesa di Roma. Scopriremo che un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, tenne separati per un lungo periodo Enrico VIII e Anna Bolena, all’epoca sua amante.

La terza puntata ci porta nel mondo degli Etruschi, che si estendeva dall’Adriatico al Tirreno, dalla Romagna alla Campania e dove la musica, la gioia di vivere, la ricerca del bello erano elementi fondamentali. Assisteremo all’apertura di nuovi sepolcri finora inviolati, visiteremo le necropoli di Tarquinia, di Cerveteri, di Vulci, ricostruendo come vivessero donne e uomini quasi 3000 anni fa. La quarta puntata di Ulisse Il piacere della scoperta, in prima serata su Rai 1, racconterà la scelta di vita di San Francesco e di Santa Chiara: destinati a ereditare i patrimoni familiari, si dedicano ai poveri. Angela si muoverà tra Assisi e la valle del Reatino.

Questa serie di Ulisse si chiude con una puntata speciale dedicata al clima, grazie all’inchiesta dedicata alla Terra e ai cambiamenti climatici. Con Alberto ci sarà il padre Piero Angela, che partecipa in qualità di testimone delle trasformazioni di questi ultimi decenni. “È nostro dovere, della Rai, parlare di questo grande tema che è davanti a noi. I cambiamenti climatici non sono solo una parola, ma cose che stanno arrivando. È come sentire il rumore di una cascata: non siamo ancora arrivati, possiamo ancora sterzare e cercare di evitare i cambiamenti che modificherebbero davvero il nostro modo di vivere sul pianeta”, ha dichiarato Alberto Angela a RadioCorriereTV.

Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e i temi della nuova stagione di Ulisse, Il piacere della scoperta, ma quante puntate sono previste per il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela? In tutto andranno in onda cinque episodi, ogni mercoledì in prima serata su Rai 1 dalle 21.25. Il primo appuntamento, dedicato al Natale di Roma, va in onda il 21 aprile, l’ultimo, il quinto, è previsto per il 19 maggio 2021.

Streaming e tv

Dove vedere Ulisse, Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? La trasmissione, come detto, va in onda su Rai 1 con cinque nuove puntate dal 21 aprile 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta o in qualsiasi momento con la funzione on demand.

