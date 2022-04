Ulisse – Il piacere della scoperta 2022: anticipazioni e location della prima puntata

Questa sera, sabato 9 aprile 2022, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:25 torna l’appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta 2022. Il programma documentaristico con Alberto Angela riparte con una nuova edizione e promette al pubblico nuovi viaggi in buona compagnia. In onda ormai da vent’anni, questo programma è diventato un valido compagno di serate per i telespettatori della Rai e Alberto Angela dimostra di non temere la concorrenza, siccome su Canale 5 va in onda Amici di Maria De Filippi. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda sabato 9 aprile? Quali sono le location? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e location della prima puntata

Come sappiamo, il programma di Alberto Angela si propone come obiettivo quello di approfondire diverse tematiche spaziando tra archeologia, economia, storia, natura e tecnologia. Per la prima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, in onda sabato 9 aprile 2022 su Rai 1, Alberto Angela ha scelto di raccontare una storia che conosciamo già bene (merito anche del film ad hoc con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet). Il sabato sera porta i telespettatori al cospetto del Titanic. Come ha anticipato il conduttore a TV Sorrisi e canzoni, la prima puntata parlerà quindi del transatlantico sprofondato tragicamente nelle acque dell’oceano lo scorso secolo. Come ha spiegato Alberto Angela, per poter affrontare quest’argomento è stato necessario raggiungere la Groenlandia, nella baia di Disko, “dove si staccò l’iceberg che causò la tragedia. Sono posti così remoti che nell’ultimo paese attraversato ho visto un cartello stradale che diceva: divieto di passaggio per le slitte trainate dai cani“.

Ma quali sono le altre location che ci attendono in questa nuova stagione di Ulisse Il piacere della scoperta 2022? Alberto Angela racconta a TV Sorrisi e Canzoni di aver visitato diverse città internazionali come Londra, Parigi, Belfast e di essersi recato anche a sud della Francia. Ma ha visitato anche zone italiane come la Puglia e la Sardegna. Il programma vi aspetta su Rai 1 alle ore 21:25.