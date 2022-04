Ulisse – Il piacere della scoperta 2022: anticipazioni, location, quante puntate e streaming

Torna l’appuntamento in prima serata con Ulisse – Il piacere della scoperta 2022, il programma con il divulgatore scientifico più amato e seguito d’Italia, quale Alberto Angela. La Rai aveva annunciato che il ritorno di Ulisse era previsto per la Primavera 2022 ed è stata di parola. Il programma torna in prima serata a partire da sabato 9 aprile 2022, pronto ad intrattenere gli italiani il sabato sera, senza temere la concorrenza di Mediaset (che ha schierato Maria De Filippi con Amici). Di seguito scopriamo le anticipazioni relative ad Ulisse – Il piacere della scoperta 2022.

Anticipazioni e location

Ulisse – Il piacere della scoperta è un programma documentaristico che va in onda da oltre vent’anni e ha permesso ad Alberto Angela di condurre per mano il pubblico interessato alla cultura del nostro paese, realizzando viaggi appassionanti. Reduce dall’esperienza di Natale su Rai 1 con il programma Stanotte a Napoli e dopo la stagione promettente di Meraviglie, il divulgatore scientifico è pronto per una nuova avventura. Le tematiche affrontate sono varie come l’archeologia, la natura, la storia, l’economia, la tecnologia e la scienza. Secondo le prime anticipazioni, sappiamo che la location della prima puntata sarà nel cuore dell’oceano perché riguarderà la storia del Titanic. Alberto Angela ha raccontato a Sorrisi di essere arrivato fino in Groenlandia per parlare del transatlantico affondato nei primi anni del ‘900. Tra le altre location che il conduttore ha visitato per il programma c’è il sud della Francia, Londra, Belfast, Parigi, ma anche mete italiane come la Puglia e la Sardegna.

Ulisse – Il piacere della scoperta 2022 quante puntate

Da quante puntate è composta la nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta? Il programma condotto da Alberto Angela per questa nuova edizione ha realizzato sei puntate, previste di sabato sera. Di seguito vi riportiamo la programmazione completa, ma specifichiamo che sabato 14 maggio su Rai 1 è prevista la messa in onda in diretta dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà in Italia, precisamente a Torino. Per questo, la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta prevista per quella sera potrebbe slittare alla settimana successiva, se non in un altro giorno della settimana. Seguono aggiornamenti:

Prima puntata: sabato 9 aprile 2022

Seconda puntata: sabato 16 aprile 2022

Terza puntata: sabato 23 aprile 2022

Quarta puntata: sabato 30 aprile 2022

Quinta puntata: sabato 7 maggio 2022

Sesta puntata: sabato 14 maggio 2022

A causa dell’Eurovision Song Contest trasmesso in chiaro su Rai 1, l’ultima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta potrebbe essere posticipata alla settimana successiva, e quindi andare in onda sabato 21 maggio 2022.

Streaming e TV

Ma dove vedere Ulisse – Il piacere della scoperta in streaming e diretta TV? Come già anticipato, il programma di Alberto Angela approda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 9 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire gli episodi in diretta televisiva e in chiaro bisogna sintonizzarsi su Rai 1, che trovate al tasto 1 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il programma di Alberto Angela via streaming, tramite pc, smartphone, tablet o smart TV, occorrerà accedere a RaiPlay, sia tramite desktop che via App.