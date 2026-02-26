Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Da Lapo a Bruno Vespa: tutti i personaggi di Ubaldo Pantani (Sanremo 2026)

Immagine di copertina
Ubaldo Pantani nei "panni" di Lapo Elkann. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Da Lapo a Vespa: tutti i personaggi di Ubaldo Pantani (Sanremo 2026)

Alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 prenderà parte anche Lapo Elkann. Non quello vero, ma l’imitazione di Ubaldo Pantani. Nelle scorse settimane infatti Carlo Conti ha invitato l’imitatore e comico italiano (classe 1971) a prendere parte alla kermesse canora come co-conduttore della terza serata (quella del giovedì).

Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, Pantani ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Poi l’esordio in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito ha alternato teatro a televisione. È stato legato sentimentalmente per oltre cinque anni alla collega Virginia Raffaele ed ha una figlia nata da una precedente relazione.

Da diversi anni fa parte del cast di Che tempo che fa dove spesso porta il suo Lapo e del GialappaShow su Tv8 dove si cimenta anche in personaggi totalmente inventati. Ma quali sono le imitazioni di Ubaldo Pantani? Nel corso della sua carriera l’attore ha imitato tantissimi personaggi: da Lapo Elkann a Bruno Vespa; da Carlo Ancelotti a Joe Bastianich; da Rocco Casalino a Matteo Renzi. Di seguito un elenco (quasi completo):

  • Carlo Ancelotti
  • Manuel Agnelli
  • Massimiliano Allegri
  • Giovanni Allevi
  • Corrado Augias
  • Bruno Barbieri
  • Joe Bastianich
  • Pier Silvio Berlusconi
  • Stefano Bettarini
  • Filippo Bisciglia
  • Federico Buffa
  • Gianluigi Buffon
  • Massimo Cacciari
  • Rocco Casalino
  • Antonio Conte
  • Giuseppe Conte
  • Roberto D’Agostino
  • Paolo Del Debbio
  • Costantino della Gherardesca
  • Leonardo Maria Del Vecchio
  • Alessandro Di Battista
  • Lapo Elkann
  • Gianfranco Fini
  • Paolo Fox
  • Gian Piero Gasperini
  • Gennaro Gattuso
  • Massimo Giletti
  • Mario Giordano
  • Gonzalo Higuaín
  • Flavio Insinna
  • Simone Inzaghi
  • J-Ax
  • Maurizio Martina
  • Enzo Miccio
  • Gino Paoli
  • Enrico Papi
  • Stefano Pioli
  • Andrea Pirlo
  • Matteo Renzi
  • Paolo Ruffini
  • Gigi Sabani
  • Matteo Salvini
  • Francesco Sarcina
  • Maurizio Sarri
  • Luciano Spalletti
  • Gian Piero Ventura
  • Bruno Vespa

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Ubaldo Pantani e le sue imitazioni, ma dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 27 febbraio
Ricerca