Da Lapo a Vespa: tutti i personaggi di Ubaldo Pantani (Sanremo 2026)

Da Lapo a Bruno Vespa: tutti i personaggi di Ubaldo Pantani (Sanremo 2026)
Alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 prenderà parte anche Lapo Elkann. Non quello vero, ma l’imitazione di Ubaldo Pantani. Nelle scorse settimane infatti Carlo Conti ha invitato l’imitatore e comico italiano (classe 1971) a prendere parte alla kermesse canora come co-conduttore della terza serata (quella del giovedì).
Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, Pantani ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Poi l’esordio in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito ha alternato teatro a televisione. È stato legato sentimentalmente per oltre cinque anni alla collega Virginia Raffaele ed ha una figlia nata da una precedente relazione.
Da diversi anni fa parte del cast di Che tempo che fa dove spesso porta il suo Lapo e del GialappaShow su Tv8 dove si cimenta anche in personaggi totalmente inventati. Ma quali sono le imitazioni di Ubaldo Pantani? Nel corso della sua carriera l’attore ha imitato tantissimi personaggi: da Lapo Elkann a Bruno Vespa; da Carlo Ancelotti a Joe Bastianich; da Rocco Casalino a Matteo Renzi. Di seguito un elenco (quasi completo):
- Carlo Ancelotti
- Manuel Agnelli
- Massimiliano Allegri
- Giovanni Allevi
- Corrado Augias
- Bruno Barbieri
- Joe Bastianich
- Pier Silvio Berlusconi
- Stefano Bettarini
- Filippo Bisciglia
- Federico Buffa
- Gianluigi Buffon
- Massimo Cacciari
- Rocco Casalino
- Antonio Conte
- Giuseppe Conte
- Roberto D’Agostino
- Paolo Del Debbio
- Costantino della Gherardesca
- Leonardo Maria Del Vecchio
- Alessandro Di Battista
- Lapo Elkann
- Gianfranco Fini
- Paolo Fox
- Gian Piero Gasperini
- Gennaro Gattuso
- Massimo Giletti
- Mario Giordano
- Gonzalo Higuaín
- Flavio Insinna
- Simone Inzaghi
- J-Ax
- Maurizio Martina
- Enzo Miccio
- Gino Paoli
- Enrico Papi
- Stefano Pioli
- Andrea Pirlo
- Matteo Renzi
- Paolo Ruffini
- Gigi Sabani
- Matteo Salvini
- Francesco Sarcina
- Maurizio Sarri
- Luciano Spalletti
- Gian Piero Ventura
- Bruno Vespa
Streaming e tv
Abbiamo visto chi è Ubaldo Pantani e le sue imitazioni, ma dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.