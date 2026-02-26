Da Lapo a Vespa: tutti i personaggi di Ubaldo Pantani (Sanremo 2026)

Alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 prenderà parte anche Lapo Elkann. Non quello vero, ma l’imitazione di Ubaldo Pantani. Nelle scorse settimane infatti Carlo Conti ha invitato l’imitatore e comico italiano (classe 1971) a prendere parte alla kermesse canora come co-conduttore della terza serata (quella del giovedì).

Originario di Querceto di Montecatini Val di Cecina, laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, Pantani ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Poi l’esordio in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997. In seguito ha alternato teatro a televisione. È stato legato sentimentalmente per oltre cinque anni alla collega Virginia Raffaele ed ha una figlia nata da una precedente relazione.

Da diversi anni fa parte del cast di Che tempo che fa dove spesso porta il suo Lapo e del GialappaShow su Tv8 dove si cimenta anche in personaggi totalmente inventati. Ma quali sono le imitazioni di Ubaldo Pantani? Nel corso della sua carriera l’attore ha imitato tantissimi personaggi: da Lapo Elkann a Bruno Vespa; da Carlo Ancelotti a Joe Bastianich; da Rocco Casalino a Matteo Renzi. Di seguito un elenco (quasi completo):

Carlo Ancelotti

Manuel Agnelli

Massimiliano Allegri

Giovanni Allevi

Corrado Augias

Bruno Barbieri

Joe Bastianich

Pier Silvio Berlusconi

Stefano Bettarini

Filippo Bisciglia

Federico Buffa

Gianluigi Buffon

Massimo Cacciari

Rocco Casalino

Antonio Conte

Giuseppe Conte

Roberto D’Agostino

Paolo Del Debbio

Costantino della Gherardesca

Leonardo Maria Del Vecchio

Alessandro Di Battista

Lapo Elkann

Gianfranco Fini

Paolo Fox

Gian Piero Gasperini

Gennaro Gattuso

Massimo Giletti

Mario Giordano

Gonzalo Higuaín

Flavio Insinna

Simone Inzaghi

J-Ax

Maurizio Martina

Enzo Miccio

Gino Paoli

Enrico Papi

Stefano Pioli

Andrea Pirlo

Matteo Renzi

Paolo Ruffini

Gigi Sabani

Matteo Salvini

Francesco Sarcina

Maurizio Sarri

Luciano Spalletti

Gian Piero Ventura

Bruno Vespa

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Ubaldo Pantani e le sue imitazioni, ma dove vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, andrà in onda oggi – giovedì 26 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.