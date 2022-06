Tu si que vales (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Tu si que vales, il talent show in onda in replica su Canale 5 a partire da sabato 18 giugno 2022? Il programma rispolvera l’ottava edizione in attesa di scoprire cosa succederà con i nuovi episodi, previsti per il palinsesto autunnale di Mediaset. Trattandosi di una replica, torneranno naturalmente i quattro giudici del talent quali Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari accompagnati dalla giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli. Una delle novità di questa edizione è che, oltre ai tre conduttori di sempre Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni se ne aggiunge anche una quarta, Giulia Stabile. Di seguito vi riportiamo le puntate con l’ordine di programmazione, che potrebbe subire variazioni trattandosi di repliche:

Prima puntata, sabato 18 giugno 2022

Seconda puntata, sabato 25 giugno 2022

Terza puntata, sabato 2 luglio 2022

Quarta puntata, sabato 9 luglio 2022

Quinta puntata, sabato 16 luglio 2022

Sesta puntata, sabato 23 luglio 2022

Settima puntata, sabato 30 luglio 2022

Ottava puntata, sabato 6 agosto 2022

Nona puntata, sabato 13 agosto 2022

Decima puntata, sabato 20 agosto 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Tu si que vales? Il talent show va in onda alle 21:20 ogni sabato sera, a partire dal 18 giugno 2022, e dovrebbe terminare intorno all’1:00. Ciò significa che la durata media per episodio è di circa 200 minuti.

Tu si que vales streaming e TV

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda in replica su Canale 5 a partire da sabato 18 giugno 2022, alle ore 21.21. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire le puntate in replica in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate, essendo in replica, sono già disponibili da recuperare in on-demand.