Tu si que vales, perché Gerry Scotti è in collegamento da casa?

Stasera, sabato 21 novembre 2020, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda la undicesima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione d’ascolti di Canale 5. Vedremo come sempre grandi esibizioni e momenti divertenti. Ai quattro giudici il compito di decidere quale performance “vale” e quale no. Questa è la puntata di semifinale, quindi i concorrenti avranno un’ultima possibilità per guadagnarsi un posto in finale e il caro Gerry Scotti, che fa parte della giuria, questa sera sarà in collegamento da casa. Perché?

L’amato conduttore di Mediaset di recente è risultato positivo al Covid-19: di fatti, Scotti è stato anche ricoverato in ospedale, sempre però rassicurando i suoi fan di stare bene. Essendo guarito, ma ancora costretto a stare chiuso in casa, Gerry Scotti questa sera condurrà da casa insieme agli altri tre giudici e annuncerà anche i tre finalisti del circuito di gara parallelo della scuderia Scotti. Tu si que vales vi aspetta su Canale 5 questa sera, 21 novembre, in prima serata.

