Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5, 15 novembre

Tu si que vales 2025 va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.25. Il popolare show del sabato sera, giunto alla dodicesima edizione, vede una grande novità in giuria: arriva Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry  Scotti, a fianco dei confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insieme dove vedere in diretta tv e in streaming Tu si que vales 2025 in onda stasera, 15 novembre.

In tv

Tu si que vales 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, sabato 15 novembre 2025 alle ore 21:30. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Tu si que vales 2025 streaming live

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del talent show potete accedere gratuitamente a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa sui canali Mediaset anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. Con la funzione on-demand, troverete le puntate di Tu si que vales in qualsiasi momento.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Ascolti tv venerdì 14 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Ascolti tv venerdì 14 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 novembre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 14 novembre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 14 novembre
TV / The Voice Senior 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
Ricerca