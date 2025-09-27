Tu Si Que Vales 2025: giudici, anticipazioni, ospiti, giuria, giudici, concorrenti, quante puntate, conduttori e streaming dello show di Canale 5

Torna Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5, con diverse novità. In tutto sono previste undici puntate. Il grande show del sabato sera guidato da Maria De Filippi inaugura la sua dodicesima edizione. Ancora una volta al centro del palco troviamo aspiranti talentosi pronti a portare le loro abilità e le loro storie, per quello che è uno dei programmi più amati dal pubblico. Sono tante le novità in arrivo quest’anno nel programma targato RTI e Fascino. Vediamo tutte le informazioni.

Cast, giudici, giuria, conduttori, concorrenti, meccanismo

I conduttori di Tu si que vales 2025 sono per il quarto anno consecutivo il trio composto dalla ballerina Giulia Stabile, che ha trionfato ad “Amici 20”, l’ex rugbista Martín Castrogiovanni e l’artista marziale Alessio Sakara. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Ma la vera novità di questa edizione sta nella giuria. Tra i giudici infatti esce di scena Gerry Scotti, impegnato giornalmente con grande successo con La ruota della fortuna, e arriva l’istrionico Paolo Bonolis. Bonolis si unisce a una squadra affiatata che lo ha accolto con grande affetto. In giuria ritroviamo Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Riconfermata ovviamente Sabrina Ferilli, che con la sua simpatia presta il volto alla giuria popolare. Non potranno mancare nemmeno le incursioni di Giovannino, il personaggio interpretato da Giovanni Iovino, con i suoi scherzi.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

A Tu Si Que Vales si sono esibiti centinaia e centinaia di performer delle più disparate arti e discipline di qualsiasi età e provenienza dai più classici a quelli più eclettici: inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori. Non mancheranno poi per ogni puntata ospiti famosi pronti a sorprenderci.

Tu Si Que Vales 2025: quante puntate

Quante puntate sono previste per la nuova edizione di Tu si que vales 2025? Si tratta di undici puntate, in onda il sabato sera su Canale 5 dalle 21.25 a partire dal 27 settembre. Un’altra novità importante riguarda la durata dell’appuntamento del sabato sera. Le puntate non supereranno la soglia della mezzanotte. Una decisione, quella presa da Mediaset, per venire incontro alle abitudini di famiglie e bambini che seguono con affetto la trasmissione. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare).

Prima puntata: 27 settembre 2025

Seconda puntata: 4 ottobre 2025

Terza puntata: 11 ottobre 2025

Quarta puntata: 18 ottobre 2025

Quinta puntata: 25 ottobre 2025

Sesta puntata: 1 novembre 2025

Settima puntata: 8 novembre 2025

Ottava puntata: 15 novembre 2025

Nona puntata: 22 novembre 2025

Decima puntata: 29 novembre 2025

Undicesima puntata: 6 dicembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.