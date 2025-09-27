Tu si que vales 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tu si que vales 2025? Il programma condotto da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Luciana Littizzetto Rudy Zerbi e la new entry Paolo Bonolis va in onda su Canale 5 in prima serata con la dodicesima edizione a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.30. In tutto sono previste undici puntate, tutte in onda il sabato sera su Canale 5. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbero esserci modifiche) per il talent show:

Prima puntata: 27 settembre 2025

Seconda puntata: 4 ottobre 2025

Terza puntata: 11 ottobre 2025

Quarta puntata: 18 ottobre 2025

Quinta puntata: 25 ottobre 2025

Sesta puntata: 1 novembre 2025

Settima puntata: 8 novembre 2025

Ottava puntata: 15 novembre 2025

Nona puntata: 22 novembre 2025

Decima puntata: 29 novembre 2025

Undicesima puntata: 6 dicembre 2025

Durata

Ma quanto dura ogni puntata della nuova edizione di Tu si que vales? Il programma inizia alle 21.30 e finisce intorno a mezzanotte. Una decisione, quella presa da Mediaset, per venire incontro alle abitudini di famiglie e bambini che seguono con affetto la trasmissione.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tu si que vales 2025, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? Il talent show in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire dalle 21.30 a cominciare dal 27 settembre. Potete trovare Canale 5 sul quinto canale del vostro digitale terrestre o sul 105 di Sky. Se non siete a casa, nessun problema. Tu sì que vales è disponibile anche in live streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Infinity, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Infinity, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.