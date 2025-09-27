Tu si que vales 2025: la giuria (giudici) della nuova edizione, conduttori

Riparte dal 27 settembre Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5, giunto alla dodicesima edizione. C’è un’importante novità che riguarda la giuria. Tra le sedie dei giudici, infatti, arriva per la prima volta Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, impegnato con il grande successo della Ruota della fortuna. Il popolare conduttore porterà tutta la sua ironia a volte cinica e brillante, regalandoci momenti di spasso. Con lui confermata il resto della giuria di Tu si que vales 2025 formata da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Riconfermata ovviamente Sabrina Ferilli, che con la sua simpatia presta il volto alla giuria popolare.

I conduttori di Tu si que vales 2025 sono per il quarto anno consecutivo il trio composto dalla ballerina Giulia Stabile, che ha trionfato ad “Amici 20”, l’ex rugbista Martín Castrogiovanni e l’artista marziale Alessio Sakara. Sono loro i padroni di casa a guidare il racconto tra esibizioni, commenti dei giudici e le tante sorprese che arricchiscono le puntate.

Un appuntamento fisso per tante famiglie al sabato sera, tra performances strabilianti, grandi emozioni, tanto divertimento, momenti comici e storie commoventi. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso, di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. In scena campeggia come sempre la clessidra che scandisce il tempo dell’esibizione. I giurati muniti di bacchetta magica possono decidere se diminuire o aumentare il tempo a disposizione degli artisti.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.