Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tu si que vales 2025: le anticipazioni della sesta puntata dell’8 novembre

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della sesta puntata dell’8 novembre, giudici, giuria, conduttori

Questa sera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. In tutto sono previste undici puntate. Ecco le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni e concorrenti

Si prosegue con le selezioni di Tu si que vales 2025. Chi arriverà in finale? Tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale. Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del concorrente rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro bacchetta magica. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici, ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco.

Nel corso delle puntate di Tu si que vales 2025 saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. Non mancheranno poi nel corso delle nuove puntate di Tu si que vales 2025 ospiti vip che si divertiranno insieme ai giudici.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.30. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / The Bourne Identity: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / The Bourne Identity: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 novembre
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata
TV / Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata
TV / Morto Peppe Vessicchio: le cause della morte del direttore d’orchestra
TV / E’ morto Peppe Vessicchio: il direttore d’orchestra aveva 69 anni
TV / Ascolti tv venerdì 7 novembre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live
TV / Tale e Quale Show 2025: la classifica della settima puntata del 7 novembre, vincitore
Ricerca