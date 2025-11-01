Tu si que vales 2025: le anticipazioni della sesta puntata del 1 novembre

Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della sesta puntata del 1 novembre, giudici, giuria, conduttori

Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. In tutto sono previste undici puntate. Ecco le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni e concorrenti

Si prosegue con le selezioni di Tu si que vales 2025. Chi arriverà in finale? Tanti i concorrenti con i più disparati talenti pronti a salire sul palco. Il meccanismo è quello conosciuto dai fan del programma: chiunque può partecipare alla trasmissione per dimostrare il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni performer è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale. Ciascun membro della giuria ha la facoltà di prolungare o di diminuire la durata dell’esibizione del concorrente rispetto ai due minuti concessi dal format toccando la clessidra presente in studio con la loro bacchetta magica. Per passare il turno, il concorrente deve ottenere almeno tre sì da parte dei giudici, ma la giuria popolare può sovvertire il giudizio della giuria. Con il 100% dei voti da parte della giuria popolare, un concorrente può passare direttamente in finale se i giudici si alzano dalla loro postazione per raggiungerlo sul palco.

Nel corso delle puntate di Tu si que vales 2025 saliranno vari concorrenti, tra cui escapologi, acrobati, funamboli, artisti di strada, giocolieri, mentalisti, cantanti, ballerini, maghi, imitatori, illusionisti, comici, attori e campioni delle più disparate discipline sportive. A partecipare talenti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età che animano il palco mostrando esibizioni e numeri spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa e di sorprenderlo ogni stagione. Capaci spesso di coinvolgere nelle loro stravaganti performances sia la giuria sia i conduttori che volentieri si mettono alla prova in numeri molto lontani da quella che è la loro realtà artistica mostrando grandi capacità e grande complicità tra loro. Non mancheranno poi nel corso delle nuove puntate di Tu si que vales 2025 ospiti vip che si divertiranno insieme ai giudici.

Streaming e tv

Dove vedere Tu si que vales in diretta TV e live streaming? Il talent show va in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 27 settembre 2025, alle ore 21.30. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a Mediaset Infinity, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand.