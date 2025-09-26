Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca, 26 settembre

Tradimento è la nuova serie turca in onda in prima visione su Canale 5 ogni domenica in prima serata dal 1 dicembre 2024 alle ore 21.30. Una nuova fiction pronta ad appassionare il pubblico con la sua trama avvincente. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma dove vedere Tradimento in diretta tv e in streaming con la puntata di questa sera, 26 settembre 2025?

In tv

Appuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 26 settembre 2025, alle ore 21.30. La serie va in onda ogni venerdì in prima serata e per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.

Tradimento streaming live

Se non siete a casa potete seguire la fiction turca in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, o recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tradimento? La nuova serie di Canale 5 si compone di due stagioni, per un totale di 71 puntate di 130 minuti, ed è andata in onda in Turchia dal 22 settembre 2022 al 6 giugno 2024 su ATV. Le puntate italiane saranno ridotte a episodi di 45 minuti ciascuno, per adattarli alla programmazione Mediaset. Appuntamento ogni venerdì dal 1 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 dalle 21.30. Per ogni puntata vengono trasmessi quattro episodi.