Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata, 9 febbraio

Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ozan, Tolga e Oylum organizzano una cena per festeggiare la guarigione di Guzide. Oylum vuole approfittare dell’occasione per dire finalmente la verità sulla sua espulsione alla madre, ma quando arriva il momento, si tira indietro, impaurita. Tarik porta via la piccola Oyku, come conseguenza delle azioni di Yesim. Lei, disperata, chiede aiuto a Burcu e poi a Oltan, nel tentativo di rintracciarlo e riprendersi la figlia. Burcu trama insieme alla signora Fatma alle spalle di Yesim, per estorcere altro denaro a lei e a Tarik. Guzide e Sezai organizzano un’uscita insieme. Tolga, deluso ed esasperato del fatto che Oylum per l’ennesima volta abbia scelto di non dire la verità, decide di lasciarla.

Yesim seduce Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku e viene scoperta da Ozan, il quale, recatosi alla barca, riconosce le scarpe della donna. Immediatamente, va dire tutto a suo padre, ma purtroppo non suscita in lui il medesimo turbamento, poichè Tarik non crede alle sue parole. Spinta dall’amica Selin, Oylum si presenta in accademia per fare un’audizione. Nonostante le migliori aspettative, però, tutti i suoi sogni vanno in frantumi quando la giuria le dice che non ha talento… Per fortuna, a consolarla c’e’ Tolga, con cui si riappacifica. Successivamente, la ragazza trova Oyku, da sola, nell’appartamento di Ozan: i due fratelli escogitano un piano per farla pagare a Tarik. Intanto, Guzide e Sezai cenano insieme e fanno un tuffo nel passato.

Ozan e Oylum si mettono d’accordo per nascondere Oyku a casa della madre, mentre lei è da Nazan. Tarik scopre della scomparsa di sua figlia e inizialmente pensa che l’abbia presa Yesim. Intanto, in casa Yenersoy viene a crearsi una bella atmosfera in cui tutti gli ospiti cenano insieme alla nuova arrivata Oyku. La serata è però rovinata quando Guzide torna in anticipo a casa, costringendo Oylum e Ozan a nascondere la bambina. Durante la notte Guzide li scopre e chiama Tarik dopo aver rimproverato la sua famiglia, ma in seguito alla risposta di Tarik decide anche lei di impartire una lezione a suo marito. Yesim, dopo aver scoperto che la figlia non è con Tarik chiama la polizia e sporge denuncia contro Guzide. Durante la perquisizione della casa, però la polizia non trova Oyku che sembra essere stata nascosta da Umit, dopo che i due si sono affezionati l’uno all’altra.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.