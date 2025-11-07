Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 7 novembre

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Tarik va a parlare di nascosto con Cemile. L’ostetrica capisce che l’uomo è coinvolto nello scambio di bambini. Prima di poter fare qualsiasi cosa, Cemile si sente male e chiede aiuto a Tarik che si rifiuta di darle le medicine per il cuore lasciandola morire. Guzide e Ozan trovano la donna morta. Sembra essere un infarto, ma Guzide sospetta che ci sia qualcos’altro. Ipek riceve la visita dell’avvocato di Oltan, che venuto a conoscenza dell’aborto, intende chiedere il divorzio. Ipek rifiuta di firmare l’accordo consensuale, rinfacciando a Neva di aver avvisato Oltan dell’accaduto. Alcuni uomini si presentano nello studio legale di Sezai allo scopo di sequestrarne le proprietà a seguito di un’ingiunzione di pagamento pari a due milioni e mezzo. Güzide capisce che è opera di Ipek e, dopo aver ottenuto tre giorni di proroga, si propone di contattare Sezai per risolvere il problema. Necati sprona Ilgin a risolvere la situazione con Dündar per poter mantenere il suo tenore di vita, ma Dündar la caccia di casa senza nemmeno ascoltare le sue ragioni. Oltan presenta ai colleghi una nuova urbanista, ma viene raggiunto da Ipek che supplica Oltan di darle un’altra possibilità, ma lui la fa sbattere fuori. Poiché Sezai risulta irraggiungibile al cellulare, Güzide, saputo da Nazan che l’uomo si trova nella sua casa di campagna ad Avanos, si mette in viaggio. Tarik e Yesim vanno in udienza e ottengono il divorzio. Tarik ribadisce a Yesim di poter continuare a vivere a casa sua insieme a Oyku purchè non vada a vivere lì nessun altro uomo. Tolga e Selin ritrovano un po’ di armonia. Tolga dichiara di non voler assolutamente divorziare e si dice pronto a ricominciare con lei un nuovo cammino insieme. Kahraman ritorna a casa di Mualla. La prende in disparte e si scusa per il suo comportamento degli ultimi giorni ma le mostra un test del DNA in cui si attesta che il suo vero padre biologico è Sezai. Mualla stenta a crederci, subodorando un inganno. Kahraman, invece, ribadisce che, non essendo un Dicleli, sente che la vita che sta vivendo non è la sua. Pertanto decide di rinunciare a tutte le sue ricchezze e al suo posto di lavoro per ricominciare una nuova vita. Quindi saluta la zia e insieme a Oylum e Can abbandona la casa. Mualla scoppia in lacrime e non si da’ pace per l’accaduto, sentendosi abbandonata.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.