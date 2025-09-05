Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 settembre
Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Dopo aver sparato a Tolga, Selin viene arrestata. In cella, si rifiuta di testimoniare, smette di parlare e non chiede nemmeno un avvocato. Tolga è in ospedale con tre proiettili in corpo: uno in un polmone, uno in un rene, uno nell’intestino. Oylum va a fargli visita, ma tiene segreta la cosa a tutti i Dicleli. Oltan proibisce a tutti i suoi dipendenti di dire cos’è successo e manda Hamza a prelevare Serra ma lei, fiutando il pericolo, prende i soldi dalla cassaforte e scappa prima di essere raggiunta. Guzide va a fare visita a Kadriye, per scoprire tutta la verità sulla sua relazione con Sezai.
Saputo della sparatoria, Serra si trasferisce da un suo amico, Alper. Oltan e Oylum vanno in ospedale e il dottore li informa delle gravi condizioni di Tolga. Mualla è convinta che Oylum si trovasse con Tolga al momento della sparatoria e sospetta che lei sia ancora innamorata di lui. In ospedale, Oltan incontra una ragazza la cui sorella è in gravi condizioni, poichè il suo ex fidanzato, Emrah, l’ha picchiata violentemente. Oltan decide farla pagare a Emrah. Ozan è curioso di conoscere il fratello e va a Esmel per parlarci; ma Dundar non sembra ricambiare la curiosità. Quando torna a casa, è però costretto ad andare a dormire in albergo insieme a Umit, poichè Guzide vuole restare sola a casa per parlare con Sezai di Kadriye. Al termine della discussione tra i due, Guzide chiude la relazione con Sezai.
Guzide scopre la presunta relazione fra Sezai e Kadriye e comunica alla famiglia di voler chiedere il divorzio. Tolga è in condizioni critiche e ha bisogno di un trapianto di rene, l’unico compatibile è quello di Oylum che decide di sottoporsi all’operazione.
Cast
Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan