Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 settembre

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 5 settembre

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Dopo aver sparato a Tolga, Selin viene arrestata. In cella, si rifiuta di testimoniare, smette di parlare e non chiede nemmeno un avvocato. Tolga è in ospedale con tre proiettili in corpo: uno in un polmone, uno in un rene, uno nell’intestino. Oylum va a fargli visita, ma tiene segreta la cosa a tutti i Dicleli. Oltan proibisce a tutti i suoi dipendenti di dire cos’è successo e manda Hamza a prelevare Serra ma lei, fiutando il pericolo, prende i soldi dalla cassaforte e scappa prima di essere raggiunta. Guzide va a fare visita a Kadriye, per scoprire tutta la verità sulla sua relazione con Sezai.

Saputo della sparatoria, Serra si trasferisce da un suo amico, Alper. Oltan e Oylum vanno in ospedale e il dottore li informa delle gravi condizioni di Tolga. Mualla è convinta che Oylum si trovasse con Tolga al momento della sparatoria e sospetta che lei sia ancora innamorata di lui. In ospedale, Oltan incontra una ragazza la cui sorella è in gravi condizioni, poichè il suo ex fidanzato, Emrah, l’ha picchiata violentemente. Oltan decide farla pagare a Emrah. Ozan è curioso di conoscere il fratello e va a Esmel per parlarci; ma Dundar non sembra ricambiare la curiosità. Quando torna a casa, è però costretto ad andare a dormire in albergo insieme a Umit, poichè Guzide vuole restare sola a casa per parlare con Sezai di Kadriye. Al termine della discussione tra i due, Guzide chiude la relazione con Sezai.

Guzide scopre la presunta relazione fra Sezai e Kadriye e comunica alla famiglia di voler chiedere il divorzio. Tolga è in condizioni critiche e ha bisogno di un trapianto di rene, l’unico compatibile è quello di Oylum che decide di sottoporsi all’operazione.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna
Spettacoli / Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
TV / Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna
Spettacoli / Bruno Barbieri: “In un hotel da 600 euro a notte rovesciai la camomilla ma non cambiarono la coperta”
TV / Ascolti tv giovedì 4 settembre: Succede anche nelle migliori famiglie, Alessandra Amoroso
TV / Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3
TV / Alessandra Amoroso – Live a Caracalla: lo spettacolo musicale su Canale 5
TV / Hypnotic: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Succede anche nelle migliori famiglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fall: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
Spettacoli / Paolo Brosio ricorda Emilio Fede: "È stato un padre, ma il carattere era tremendo"
Ricerca