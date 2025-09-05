Dopo aver sparato a Tolga, Selin viene arrestata. In cella, si rifiuta di testimoniare, smette di parlare e non chiede nemmeno un avvocato. Tolga è in ospedale con tre proiettili in corpo: uno in un polmone, uno in un rene, uno nell’intestino. Oylum va a fargli visita, ma tiene segreta la cosa a tutti i Dicleli. Oltan proibisce a tutti i suoi dipendenti di dire cos’è successo e manda Hamza a prelevare Serra ma lei, fiutando il pericolo, prende i soldi dalla cassaforte e scappa prima di essere raggiunta. Guzide va a fare visita a Kadriye, per scoprire tutta la verità sulla sua relazione con Sezai.

Saputo della sparatoria, Serra si trasferisce da un suo amico, Alper. Oltan e Oylum vanno in ospedale e il dottore li informa delle gravi condizioni di Tolga. Mualla è convinta che Oylum si trovasse con Tolga al momento della sparatoria e sospetta che lei sia ancora innamorata di lui. In ospedale, Oltan incontra una ragazza la cui sorella è in gravi condizioni, poichè il suo ex fidanzato, Emrah, l’ha picchiata violentemente. Oltan decide farla pagare a Emrah. Ozan è curioso di conoscere il fratello e va a Esmel per parlarci; ma Dundar non sembra ricambiare la curiosità. Quando torna a casa, è però costretto ad andare a dormire in albergo insieme a Umit, poichè Guzide vuole restare sola a casa per parlare con Sezai di Kadriye. Al termine della discussione tra i due, Guzide chiude la relazione con Sezai.

Guzide scopre la presunta relazione fra Sezai e Kadriye e comunica alla famiglia di voler chiedere il divorzio. Tolga è in condizioni critiche e ha bisogno di un trapianto di rene, l’unico compatibile è quello di Oylum che decide di sottoporsi all’operazione.