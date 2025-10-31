Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre
Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Visto che nessuno dei 4 candidati è il figlio biologico di Guzide, lei sospetta che Tarik abbia scambiato suo figlio con qualcun altro dopo la nascita. Taner inizia a fare delle ricerche. Sezai scrive a Guzide una lettera d’addio. Mualla informa Oylum e Kahraman che la prima parola di Can è stata “papa’”. Dundar cerca un dialogo con Yesim, ma lei lo evita. Allora se la prende con Tarik e gli dice di cancellare il video incriminante. Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze e lui va su tutte le furie. Umit torna a casa ubriaco.
Mualla rivela a Kadriye che Can non è davvero suo nipote, ma è il figlio di Behram. Celal le chiede cosa intenda fare con Kadriye, ma Mualla, temendo di perdere Kahraman, decide di non agire e di aspettare che sia lui stesso a mandare via sua madre. Nel frattempo, Selin torna a casa agli arresti domiciliari, ma chiede a Tolga di hackerare il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella al cimitero. Non appena Tolga riesce a manomettere il dispositivo, Selin ne approfitta per fuggire. Azra, intanto, scopre che il responsabile della rovina della sua famiglia è Tarik, che oltretutto si rifiuta di pagare la retta della casa di cura dove è ricoverata sua madre. Disperata, chiede aiuto a Guzide, che si offre di coprire le mensilità arretrate e le chiede perdono per averla accusata ingiustamente di essere la causa della tragedia familiare.
Selin va a casa di Ipek per minacciarla, l’incontro sciocca così tanto Ipek da provocarle un aborto spontaneo. Kahraman decide di cacciare Kadriye da casa sua. I due hanno un lungo dialogo in cui Kahraman le mostra la voglia uguale a Sezai. Kadriye resta scioccata perché capisce solo adesso che Sezai è il vero padre di Kahraman.
Cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.
Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.
Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.
Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Vahide Perçin – Güzide Özgüder
- Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
- Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
- Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
- Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
- Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
- Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
- Defne Samyeli – Elmas Heves
- Asena Girişken – Yeşim Denizeren
- Cem Sürgit – Ümit Özgüder
- Meltem Baytok – Nazan Tokluca
- Canan Ürekil – Zeynep
- Aras Aydın – Behram Dicleli
- Merve Altınkaya – Burcu
- Selin Kahraman – Zeliş
- Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
- Nursel Köse – Mualla Dicleli
- Tarık Ündüz – Selçuk
- Berkay Ateş – Kahraman
- Alize Gördüm – Azra
- İrem Tuncer – Serra
- İlayda Çevik – İpek Okuyan