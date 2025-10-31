Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 31 ottobre

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Visto che nessuno dei 4 candidati è il figlio biologico di Guzide, lei sospetta che Tarik abbia scambiato suo figlio con qualcun altro dopo la nascita. Taner inizia a fare delle ricerche. Sezai scrive a Guzide una lettera d’addio. Mualla informa Oylum e Kahraman che la prima parola di Can è stata “papa’”. Dundar cerca un dialogo con Yesim, ma lei lo evita. Allora se la prende con Tarik e gli dice di cancellare il video incriminante. Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze e lui va su tutte le furie. Umit torna a casa ubriaco.

Mualla rivela a Kadriye che Can non è davvero suo nipote, ma è il figlio di Behram. Celal le chiede cosa intenda fare con Kadriye, ma Mualla, temendo di perdere Kahraman, decide di non agire e di aspettare che sia lui stesso a mandare via sua madre. Nel frattempo, Selin torna a casa agli arresti domiciliari, ma chiede a Tolga di hackerare il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella al cimitero. Non appena Tolga riesce a manomettere il dispositivo, Selin ne approfitta per fuggire. Azra, intanto, scopre che il responsabile della rovina della sua famiglia è Tarik, che oltretutto si rifiuta di pagare la retta della casa di cura dove è ricoverata sua madre. Disperata, chiede aiuto a Guzide, che si offre di coprire le mensilità arretrate e le chiede perdono per averla accusata ingiustamente di essere la causa della tragedia familiare.

Selin va a casa di Ipek per minacciarla, l’incontro sciocca così tanto Ipek da provocarle un aborto spontaneo. Kahraman decide di cacciare Kadriye da casa sua. I due hanno un lungo dialogo in cui Kahraman le mostra la voglia uguale a Sezai. Kadriye resta scioccata perché capisce solo adesso che Sezai è il vero padre di Kahraman.

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tradimento? Nel cast della nuova fiction turca di Canale 5 ci sono volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Vediamo insieme gli attori e i personaggi di Tradimento.

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Vahide Perçin – Güzide Özgüder
  • Ercan Kesal – Ali Sezai Okumuş
  • Mustafa Uğurlu – Tarık Yenersoy
  • Yusuf Çim – Ozan Yenersoy
  • Cem Bender – Oltan Kaşifoğlu
  • Caner Şahin – Tolga Kaşifoğlu
  • Feyza Sevil Güngör – Oylum Yenersoy
  • Defne Samyeli – Elmas Heves
  • Asena Girişken – Yeşim Denizeren
  • Cem Sürgit – Ümit Özgüder
  • Meltem Baytok – Nazan Tokluca
  • Canan Ürekil – Zeynep
  • Aras Aydın – Behram Dicleli
  • Merve Altınkaya – Burcu
  • Selin Kahraman – Zeliş
  • Özlem Tokaslan – İlknur Gülsoy
  • Nursel Köse – Mualla Dicleli
  • Tarık Ündüz – Selçuk
  • Berkay Ateş – Kahraman
  • Alize Gördüm – Azra
  • İrem Tuncer – Serra
  • İlayda Çevik – İpek Okuyan
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Land of Bad: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
Spettacoli / X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: "Non ci impuntiamo"
Spettacoli / Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”
Spettacoli / Belve cerca persone comuni da intervistare, Francesca Fagnani: "E se iniziassimo con i provini?"
Ricerca