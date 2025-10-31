Visto che nessuno dei 4 candidati è il figlio biologico di Guzide, lei sospetta che Tarik abbia scambiato suo figlio con qualcun altro dopo la nascita. Taner inizia a fare delle ricerche. Sezai scrive a Guzide una lettera d’addio. Mualla informa Oylum e Kahraman che la prima parola di Can è stata “papa’”. Dundar cerca un dialogo con Yesim, ma lei lo evita. Allora se la prende con Tarik e gli dice di cancellare il video incriminante. Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze e lui va su tutte le furie. Umit torna a casa ubriaco.

Mualla rivela a Kadriye che Can non è davvero suo nipote, ma è il figlio di Behram. Celal le chiede cosa intenda fare con Kadriye, ma Mualla, temendo di perdere Kahraman, decide di non agire e di aspettare che sia lui stesso a mandare via sua madre. Nel frattempo, Selin torna a casa agli arresti domiciliari, ma chiede a Tolga di hackerare il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella al cimitero. Non appena Tolga riesce a manomettere il dispositivo, Selin ne approfitta per fuggire. Azra, intanto, scopre che il responsabile della rovina della sua famiglia è Tarik, che oltretutto si rifiuta di pagare la retta della casa di cura dove è ricoverata sua madre. Disperata, chiede aiuto a Guzide, che si offre di coprire le mensilità arretrate e le chiede perdono per averla accusata ingiustamente di essere la causa della tragedia familiare.

Selin va a casa di Ipek per minacciarla, l’incontro sciocca così tanto Ipek da provocarle un aborto spontaneo. Kahraman decide di cacciare Kadriye da casa sua. I due hanno un lungo dialogo in cui Kahraman le mostra la voglia uguale a Sezai. Kadriye resta scioccata perché capisce solo adesso che Sezai è il vero padre di Kahraman.